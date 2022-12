Rykket ut til tre pipebrann-tilfeller

Klokken 15.22 kom en Twitter-melding om mulig pipebrann i Eikeveien på Lura, og brannmannskap fra Stangeland stasjon rykker ut.

Deretter kom det en ny melding klokken 16.01 om pipebrann i Aspelundtunet på Tasta. Denne gangen måtte mannskap fra Kvernevik stasjon rykke ut.

Og klokken 17.20 twittret brannvesenet nok en gang om pipebrann på Lura i Sandnes − denne gangen i Hasselveien. Det ble, med andre ord, travelt for mannskapet fra Stangeland stasjon, som måtte rykker ut igjen.

Derfor oppstår pipebrann

Alt i alt var det altså tre meldinger om pipebrann i Stavanger og Sandnes med mindre enn to timers mellomrom. Det har blitt betydelig kaldere i området de siste dagene, og med skyhøye strømpriser kan det godt tenkes at de som kan varmer seg rundt vedovnen. Men det er viktig å fyre riktig for å unngå pipebrann.

Faren for pipebrann øker når du fyrer med en kombinasjon av fuktig ved og dårlig trekk. Dette kan føre til at det legger seg et belegg av bek og sot på innsiden av pipeløpet, opplyser brannsjef Erik Rognli ved Kongsberg brann- og redningstjeneste overfor Gjensidige forsikring.

– Deretter kan flammer fra peisen sette fyr på dette brennbare og lettantennelige tjærebelegget. Rundt hundre grader er nok til å starte en pipebrann, som raskt kan føre til en temperatur på godt over tusen grader, advarer Rognli.

Pipebrann? Gjør dette umiddelbart!

Dersom det oppstår brann i pipen hjemme, er det flere ting du må gjøre umiddelbart, ifølge Sikker Hverdag:

Steng ventiler og luker til skorsteinen . Hvis du oppdager pipebrann, må du stenge alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Hvis det ikke er fyr i peisen, kan du også stenge peisspjeldet. Men er det fyr i peisen, må du ikke stenge spjeldet , for da vil røyken komme inn i rommet.

. Hvis du oppdager pipebrann, må du stenge ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Hvis det ikke er fyr i peisen, kan du også stenge peisspjeldet. Men , for da vil røyken komme inn i rommet. Ved etasjeskillerne kommer treverk og annet brennbart materiale inntil pipa. Når det brenner i pipa, kan dette ta fyr. Vær derfor ekstra oppmerksom på røykutvikling ved etasjeskillene og hold godt øye med loft og kjeller . Hvis du oppdager at brannen sprer seg i etasjeskillene kan du prøve å slokke med vann eller brannslokkingsapparat.

. Hvis du oppdager at brannen sprer seg i etasjeskillene kan du prøve å slokke med vann eller brannslokkingsapparat. Bruk vann eller brannslokkingsapparat hvis brannen sprer seg til huset rundt pipa. Slokking av selve pipebrannen bør du overlate til brannvesenet, så ring nødnummeret 110. Hvis brannvesenet er langt unna, kan du prøve å dempe brannen med et pulverapparat mens du venter. Åpne forsiktig sotluken i bunnen av skorsteinen og styr slangen fra apparatet inn i skorsteinen. Trykk inn utløseren, men la det bare komme ut litt pulver. Lukk igjen luka. Gjenta dette hvis brannen tar seg opp igjen.

