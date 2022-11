For andre gang må Geir punge ut for en operasjon selv: – Har kostet meg flere hundre tusen

BERGEN (Dagsavisen): 65 år gamle Geir Olsen fra Sveio har gravd dypt ned i sin egen lommebok for å få en akseptabel helse. Det til tross for at sykdommene han har er medfødte og behandling dekkes av folketrygden.

– Jeg synes ikke dette er riktig, at den vanlige mann i gaten skal måtte betale dette selv, sier Olsen til Dagsavisen.

Siden han var liten har tingene gått i feil retning for både synet og tennene. Rundt seksårsalderen ble det oppdaget at ni av tennene hans ikke vokste ut etter at melketennene var felt. Han fikk diagnosen tannagenesi, som er en medfødt mangel på tannanlegg. Løsningen var tannregulering gjennom tenårene, og senere tannbroer på implantater i voksen alder.

– Jeg ble akkurat ferdig i tide for bryllupet vårt i 1985. Da kunne jeg smile fint på bildene, humrer Olsen.

– 700.000 kroner

Men samtidig begynte synet å svikte. En utposing på hornhinnene som skyldes keratokonus var enda en medfødt misdannelse som måtte behandles. To år etter bryllupet gjennomgikk han en hornhinnetransplantasjon på Haukeland sykehus.

– Det holdt seg godt i 20 år, men transplantatet måtte skiftes i 2008. Det gikk ikke så bra. Etter fjerning av stingene var transplantatet i ferd med å bli utstøtt og jeg sto i fare for å bli sterkt svaksynt. Men sykehuset kunne ikke gjøre mer for meg, de hadde ikke teknologien. Da måtte jeg gjøre noe selv.

Olsen ringte rundt til øyeklinikker og sykehus i hele landet, men ingen kunne hjelpe. En lege foreslo Moorfields øyesykehus i London. Der fant han hjelpen han trengte, men det skulle koste ham dyrt.

– Selve operasjonen betalte jeg 100.000 kroner for. Men oppfølging gjennom årene, reiser til og fra London og hotell kostet enda mer, sier Olsen og anslår at han har brukt til sammen 700.000 kroner.

Kom inn i forskningsprosjekt

Likevel – synet var reddet og Olsen var storfornøyd. Helt til nye helseproblemer og sterke medisiner førte til at tennene igjen begynte å gi etter. Da støttetennene til tannbroene røk, ringte han Odontologisk institutt i Bergen. Tannlege Kjetil Reisegg satte inn nye tannbroer i overkjeven, men i underkjeven var det lite å jobbe med. Olsens kjevebein var som smuldret bort. Ingenting igjen å feste tannbroene i.

Kjetil Reisegg og Cecilie Gjerde undersøker utviklingen i Olsens munn to uker etter operasjonen. (Birthe Steen Hansen)

Da kom Reisegg på forskningsprosjektet til kollega og forskningsleder Cecilie Gjerde. Han visste hun trengte pasienter til den eksperimentelle behandlingen, der målet er å få nytt beinmateriale til å gro ved hjelp av pasientens egne stamceller.

Olsen hev seg på ideen og snart lå han igjen under kniven i Bergen, denne gangen for å ta stamceller fra beinmargen som skulle sendes til dyrking i et laboratorium i Tyskland. Tre uker senere hadde cellene hans mangfoldiggjort seg til 100 millioner celler. Blandet med et biomateriale var de klare til å opereres inn i kjeven hans, en øvelse som tok nesten tre timer.

Egenandel

Mandag var han tilbake i tannlegestolen på Odontologen, denne gangen for å fjerne stingene i en toukerskontroll.

– Det har grodd veldig fint, konstaterer Gjerde etter å ha inspisert munnhulen hans.

Siden 2014 har hun gjennomført 40 tilsvarende operasjoner i Bergen, de elleve første som en del av et forprosjekt til studiet.

– Suksessraten for de elleve forsøkspersonene var hundre prosent. Nå er vi i gang med et multisenterstudie sammen med forskere i Danmark, Tyskland, Spania og Frankrike, der vi sammenligner pasienter med beintransplantasjon og stamcelletransplantasjon. Fortsatt er det et pågående prosjekt, men hittil ser det lovende ut, sier Gjerde.

Gjerde har selv måtte kjempe for penger til stamcelleprosjektet. – Nå regnes ikke lenger forskningen vår som innovativ, og da kan vi forvente nye avslag, sier hun. (Birthe Steen Hansen)

Forskningen hennes har sikret seg finansiering fra Trond Mohn Foundation, Olav Thon og Forskningsrådet. Det gjør at Olsen slipper å betale de rundt 300.000 kronene operasjonen hans egentlig koster.

– Men jeg må ut med en egenandel på 41.000 kroner. I tillegg kommer utgifter til medisin og reisene til Bergen fra Sveio, og de 20.000 jeg allerede har betalt for de nye broene i overkjeven, sier Olsen.

Spleis for tennene

Han kan søke Helfo om refusjon, men håpet er tynt. For folketrygden gir i utgangspunktet ikke gi stønad til forskning. Får han ikke det, faller byrden nok en gang på hans lommebok.

– Helt urimelig, mener han. Og Gjerde er enig.

– Jeg mener munnhelse er helse, og bør være en del av helsetilbudet. Det å ha ordentlige tenner betyr veldig mye, i alle fall for livskvaliteten og hvordan man har det sosialt og psykisk. Akkurat det er ekstremt viktig.

Etter øyeoperasjonen i London, søkte Olsen om refusjon fra Helse Vest, men fikk avslag. Heller ikke pasientskadeerstatning ble han godkjent for. Derfor ser han for seg at han også denne gangen må betale hele gildet selv.

– Så nå har jeg startet en Spleis, i håp om å kunne få hjelp til å betale for tennene i det minste.

– Fallitterklæring

Under valgkampen i fjor var gratis tannlege på sikt den store fanesaken til Rødt. Når Dagsavisen forteller Olsens historie til stortingsrepresentant Seher Aydar, blir hun oppgitt.

– Det er fallitterklæring for velferdsstaten at folk må spleise penger for å dekke tannlegeregningen, fordi staten ikke stiller opp. Når folk må droppe tannlegebesøket, ta opp forbrukslån for å betale regningen, eller opprette spleis, viser det at vi har et stort hull i velferdsstaten. Tennene er en del av kroppen. Nå må det bli behandlet sånn, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Statssekretær i Helsedepartementet, Karl Kristian Bekeng, sier regjeringen ønsker en sterk offentlig helsetjeneste i kampen mot økte sosiale forskjeller og todeling av helsetjenesten.

– Ingen skal trenge å være avhengig av privat innsamling for å få forsvarlig behandling. Samtidig vil ønskene for behandling kunne overstige mulighetene, det gjelder særlig utprøvende behandling og forskningsprosjekter der effekten av behandlingen ikke er kjent.

Han minner om at avslag på refusjon av utgifter til helsetjenester i utlandet kan påklages til Klagenemnda for utenlandsbehandling.

– Føler det gror

Om fire måneder skal Olsen tilbake til Odontologen i Bergen for en oppfølging. Da vil det være mulig å se om det har vokst nytt beinmateriale i kjeven hans.

– Men allerede nå føler jeg at det er noe som gror inni der, at det hardner til. Jeg har hundre prosent tiltro til dette prosjektet, sier han optimistisk.

Olsen har vært tannløs hele livet, men er godt hjulpet av tannprotesene. Om ett års tid er tanngarden forhåpentlig fulltallig. (Birthe Steen Hansen)

