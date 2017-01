Kontrakt verdt 900 mill. til Aker og Kværner

Rogalandsavis

Aker Solutions har sikret seg en kontrakt for sammenstilling av stigerørsplattformen på Johan Sverdrup-feltet.

Avtalen skal utføres i samarbeid med Kværner der Kværner vil være underleverenadør. Avtalen har totalt en estimert verdi på 900 millioner kroner, cirka 450 milloner kroner hver.

– Vi er svært glade for å vinne denne kontrakten i samarbeid med Aker Solutions. Dette er nok en bekreftelse på at vår erfaring og ekspertise innenfor offshore hook-up og ferdigstillelse er etterspurt, sier Terje Johansen som er ansvarlig for hook-up og ferdigstillelse i Kværner i en pressemelding tirsdag.

Sju moduler

Arbeidet omfatter sammenstilling av plattformens sju moduler, som skal transporteres til Norge i andre kvartal 2018.

Kontrakten omfatter også planlegging, ledelse og prefabrikasjon.

Arbeidet starter opp i februar og vil i første omgang involvere 100 ansatte fra Aker Solutions, Kværner og Statoil, men tallet vil stiget opp til 1000 i den mest intensive perioden i 2018.

Avtalen omfatter også opsjoner for hook up av prosess- og boligplattformene, som skal installeres i 2019.

Fellesforbundet: – Fantastiske nyheter

Fellesforbundet er svært glad for nyhetene om kontraktsinngåelser tirsdag.

– Dette er en fantastisk god nyhet og vil være en skikkelig vitamininnsprøyting for våre store bedrifter, sier forbundsleder Jørn Eggum, med henvisning til Sverdrup-avtalene Aker, Kværner og Aibel tirsdag ble tildelt.

1,3 milliarder totalt

Kontraktene har en samlet verdi i underkant av 1,3 milliarder kroner og arbeidsomfanget vil på topp gi behov for anslagsvis 650 stillinger offshore som går rotasjon i tre skift. Dette vil utgjøre nærmere 2.000 offshorearbeidere, mener Fellesforbundet.

– Vi har vært gjennom tunge måneder i leverandørindustrien og derfor er dette en strålende nyhet. Gjennom Sverdrup utbyggingen har den norske leverandørindustrien med Aibel, Kværner og Aker i spissen vist at de er internasjonalt konkurransedyktig. Jeg tør ikke tenke på hvordan situasjonen hadde vært om ikke Statoil hadde funnet og satt i gang Sverdrup utbyggingen på riktig tid og samtidig engasjert norske leverandører, sier Eggum i en pressemelding.

Han vektlegger at dette er de siste byggekontraktene i første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen, og at det er viktig å få på plass nye prosjekter.