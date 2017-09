Oslo

KOMMENTAR

VALLE (Dagsavisen): Selvfølgelig var det idrettsbyråd Rina Mariann Hansen som tok det symbolske avsparket på Oslos nye moderne fotballarena før Vålerenga og Kolbotn slapp til. For dette hadde jo ikke blitt noe av hvis ikke Arbeiderpartiet hadde foreslått tomtegaven for nesten ti år siden. Utenfor Helsfyr tbanestasjon ble vi minnet om det da Aps fotsoldater delte ut valgbrosjyre med tittelen "Gratulerer med ny stadion". Men også SV og FrP måtte med for å sikre flertallet 14. mai 2008.

Og her er den altså. Og politisk korrekt ble det ordnet slik at kvinnefotballen var først ut. Jada, en viktig gjennomføring før arenaen fylles opp for første gang søndag kveld. Men etter at Vålerega etablere seg i Toppserien for seks år siden har det aldri tatt av helt. Nå skal det gjøre det. Og med over 3000 fornøyde på tribunene og Klanen som for første gang fikk prøvd akustikken på den massive ståtribunen, fikk VIF-jentene et løft fra start. Det gikk nesten en omgang, etter ensidig VIF-press, før Stephanie Ann Verdoia ble tidenes første målscorer med et kontant volleyskudd. For det var jo det vi ventet på. Hvem ville bli den første målscoreren og dermed skrive klubbhistorie? Svaret var Stephanie fra mormomhovedstaden Salt Lake City, Utah, USA. Slik ble hun evigvarende i VIF-historien. Den andre målscoreren, Elise Dana Krieghoff er født i Fresno i California.

Stephanie Ann Verdoia boblet av entusiasme etter kampen. Hun visste hun ble historisk. Og hun gleder seg til fortsettelsen selv om det kanskje bare blir et eksotisk år i Norge og Vålerenga. Det vet hun ikke ennå.

Slik er det med historiske begiveheter. Det er navn bak prestasjonene. Da Ullevaal stadion ble innviet i 1921 var det daværende kronrpins Olav som tok avsparket etter at Lyn fikk bygget nasjonalarenaen. Da var det ganske logisk at en det rødgrønne byrådet tok representasjonsoppgaven denne ettermiddagen. For første gang har vi en fullverdog fotballarena øst for elva.

Hvordan artet det seg? Har man sett en fotballbane, har man sett dem alle. Men slik er det jo ikke. Hvordan er lyset, hvordan er lydanlegget, hvordan er akustikken, hvordan kommer publikum til sin rett? Kan det bli en unik atmosfære her? Alt sammen besto første test. Og målt etter støynivået med 3000 tilstede, er det grunn til å ha store forventninger når Sarpsborg 08 kommer sønfag kveld.

For dette skal bli Klanens hule. Og det var en viktig premiss i hele startfasen at Klanen bidro med en million kroner. Siden har de samlet inn enda mer penger for å få opp skjermer i hver ende av supporertribunen. Her skal lyden inn på banen, ikke ut på Ring 3. Hvis det blir nord- eller sønnavind, som uansett vil ta godt her inne, skal atmosfæren få oss til å glemme alt sånt. Og nede i hjørnet hang det lekre banneret: Brigade Rolf Søder. Og portrett av Oslodikteren med pipa. Vakkert.

Vålerengas kvinner vant enkelt. De ble knapt utfordret av et Kolbotn-lag som hadde evigunge Solveig Gulbrandsen på benken. Nå kommer alle topplagene på rekke og rad i de neste kampene. Da bør også mange av de som var her denne lørdagen komme tilbake. Bestått!

Du speller for flere enn bare deg sjæl, når du er i Enga", runget det ut over stadion da spillerne kom inn etter pause. Vålerengas tropp består av spillere fra sju nasjoner. Slik skal det være med sangerne også. For dette er fellessskap i praksis.

PS. 3541 er den nye publikumsrekorden for en seriekamp. Alle kom gratis inn, men måtte løse inn billett. Den gamle rekorden (1643) var fra LSK-hallen i 2014.

KAMPFAKTA

Eliteserien fotball kvinner lørdag, 17. runde:

Vålerenga – Kolbotn 2-0 (1-0)

Vålerenga kultur- og idrettspark: 3541 tilskuere.

Mål: 1-0 Stephanie Verdoia (43), 2-0 Elise Krieghoff (46).

Øvrige kamper lørdag:

Grand Bodø – Medkila 4-0 (2-0)

418 tilskuere

Mål: 1-0 Vilde Anett Fjelldal (26), 2-0 Anne-Marthe Birkeland (39), 3-0 Trine Skjelstad Jensen (61), 4-0 Jensen (65).

Gult kort: Hege Nordvik, Vilde Anett Fjelldal, Grand Bodø.

LSK – Røa 6-1 (1-1)

271 tilskuere

Mål: 0-1 Rebecka Wanvik Holum (21), 1-1 Guro Reiten (str. 44), 2-1 Sophie Haug (57), 3-1 Reiten (59), 4-1 Marte Berget (76), 5-1 Reiten (77), 6-1 Emilie Woldvik (90).

Gult kort: Isabell Bachor, LSK, Rebecka Wanvik Holum, Ina Skaug, Røa.

Stabæk – Arna Bjørnar 3-3 (0-0)

131 tilskuere

Mål: 0-1 Amalie Eikeland (25), 0-2 Josée Nahi (27), 1-2 Melissa Bjånesøy (56), 2-2 Andrea Wilmann (58), 3-2 Rebecca Mykland (90), 3-3 Rikke Bogetveit Nygard (90).

Gult kort: Lisa Naalsund, Arna Bjørnar.