Av Stian Grythaugen

Gullguttens viktigste støttespiller på veien mot tirsdagens karrierehøydepunkt fulgte sprintdramaet på tribunen i Alpensia sammen med mamma Elisabeth.

Etter å ha sett barnebarnet stå øverst på seierspallen måtte han tørke ei tåre. Deretter satte en stolt morfar ord på opplevelsen han hadde vært med på overfor NTB.

– Helt vanvittig. Jeg trodde kanskje vi kunne få oppleve dette en gang, men ikke som 21-åring. Det var i overkant, smilte Kåre Høsflot.

Ikke bare beviste den unge OL-debutanten at han i øyeblikket er langrennsverdenens beste sprinter, men han knuste regelrett konkurrentene på veien mot gullet.

– Han gjorde jo det. Det var nesten stygt gjort, smilte morfar Kåre.

Suksess-morfar

Selv hevdet han å ha god kontroll på egen blodpumpe da gullgutten kjempet seg rundt løypene i Alpensia.

– Jeg har sterkt hjerte. Det går så bra.

Kåre Høsflot har selv hatt treneransvaret for Norges nye langrennsyndling og vet bedre enn de fleste hva som ligger bak tirsdagens triumf. Suksess-bestefaren la ikke skjul på at OL-gullet betyr mye også for ham som trener.

– Det er klart dette er spesielt for meg. Det er spesielt for hele familien, sa han.

Eventyret han og den ferske olympiamesteren har vært gjennom sammen, kan han knapt få satt gode nok ord på.

– Det har vært en flott opplevelse hele veien. Han er en utrolig flott fyr å ha med å gjøre, både som morfar og trener. Helt utrolig, sa Høsflot.

Presset borte

Mange holdt tirsdagens gullgutt som favoritt også på den innledende tremila i Pyeongchang. Der kom han til kort mot slutten. Det overrasket ikke morfar. Han er klar på at åpningsdistansen ikke på noen måte var noen nedtur.

– Jeg synes tremila hans var veldig god. Han er bare 21 år, og jeg sa på forhånd at han ikke har den kapasiteten som skal til for å vinne ei tremil. Og i hvert fall ikke når den ble gått på den måten, sa Høsflot.

På sprinten var det imidlertid ingen diskusjon rundt hvor gullet skulle ende. Kåre Høsflot mener at det å ha innfridd sprintforventningene gir barnebarnet sjansen til å slippe ned skuldrene foran OL-konkurransene som nå venter.

– Det er ingen bakdel å ha det sånn. Det er godt å komme godt i gang, og det synes jeg egentlig han gjorde allerede på tremila, sa han.

Tirsdag kveld handlet imidlertid det meste om å feire gullet som gjorde Johannes Høsflot Klæbo til tidenes yngste mannlige OL-vinner i langrenn. På spørsmål om hvordan feiringen ville foregå, hadde morfar Kåre følgende oppskrift:

– Det blir vel med en karamell eller fem! (NTB)

