Klæbo innfridde og tok suverent OL-gull

Vinter-OL 2018

– Det var en syk følelse, det er ikke så mye annet å si. Vanskelig å sette ord på det. Nå kan jeg virkelig slippe ned skuldrene og bare nyte det, sa en smilende Klæbo.

21-åringen var 1,34 sekunder foran sølvvinner Federico Pellegrino. Alexander Bolsjunov (OAR) tok bronsen. Klæbo hadde til og med råd til å slappe litt av på oppløpet. Han parkerte konkurrentene mot slutten.

– Jeg er «sykt» glad for at Klæbo vant i dag. Jeg tror ikke folk skjønner hvor stort press han har hatt på seg. Det ble et kjempefortjent gull til en kjempekar, sa Emil Iversen.

Her kan du følge Vinter-OL 2018 i Dagsavisen

Luke på toppen

Klæbo gikk hardt ut i finalen. Han la seg tidlig i rygg på den startraske OAR-løperen Alexander Bolsjunov.

I den siste, avgjørende bakken slo trønderen voldsomt til med sin karakteristiske løpestil. På toppen hadde han fått en stor luke til rivalene. På oppløpet var han langt foran de andre og kunne strekke hendene i været.

– Jeg var en outsider i dag, så jeg er fornøyd med sølvet, sa Pellegrino, som beseiret Bolsjunov med to hundredeler i en fotofinish.

Pål Golberg, den andre nordmannen i finalen, ble fjerdemann. Oskar Svensson fra Sverige og finske Ristomatti Hakola fulgte på de neste plassene.

Full kontroll i semien

– For å ta medalje må man mestre alle elementene av løypa. Jeg mestret ikke første halvdel godt nok i dag, sa Golberg.

Bolsjunov gikk hardt ut fra start i første semifinale, men Klæbo fulgte hakk i hæl. Duoen hadde en liten luke ned til den sterke italieneren Pellegrino før siste stigning.

I bakken tok Klæbo føringen foran de to rivalene. På oppløpet kontrollerte han inn til heatseier og avansement. Pellegrino ble annenmann, Bolsjunov treer.

Golberg ble firer i første semifinale, men kom over streken på en god tid. Han tok seg derfor til finalen som «lucky loser».

I den andre semifinalen klarte ikke Emil Iversen å henge på Hakola og Oskar Svensson i siste bakke. Iversen ble til slutt fjerdemann i heatet. Det holdt ikke til finale.

Brandsdal-exit i kvarten

Klæbo fikk raskt en liten luke til konkurrentene i sitt kvartfinaleheat. I den siste bakken slo han til for alvor, noe som ga et enda større forsprang. 21-åringen kontrollerte inn til heatseier, 1,14 sekund foran svenske Teodor Peterson.

I den andre kvartfinalen fikk Pellegrino luke opp den siste stigningen. Italieneren vant heatet foran Golberg. Eirik Brandsdal ble bare femtemann i heatet og røk ut.

I nest siste kvartfinale ble Emil Iversen nummer to og avanserte. Svensson fra Sverige vant heatet. Den svenske profilen Calle Halfvarsson ble for øvrig slått ut.

Rask Hakola i prologen

Klæbo var nest best i kvalifiseringen. Hakola gikk da inn til bestetiden 3.08,54 i den 1,4 kilometer lange sprintløypa i Pyeongchang. Klæbo fulgte like bak.

Norsk-koreanske Magnus Kim (50.-plass) maktet ikke å ta seg videre fra kvalifiseringen. Det gjorde heller ikke norsk-islandske Isak Stianson Pedersen (56.) eller norsk-irske Thomas Maloney Westgaard (63.). Den canadiske stjernen Alex Harvey maktet heller ikke å avansere.

Johannes Høsflot Klæbo var favoritt til å vinne tirsdagens sprint, og trønderen innfridde altså til gagns. 21-åringen ble tidenes yngste mannlige OL-vinner i langrenn. (NTB)