Verden

– Det som brutaliserte meg så mye var at jeg visste hva det er å hate.

Årene i isolat i fengsel gjorde noe med Winnie Madikizela-Mandela, ifølge henne selv.

I disse dager tar sørafrikanere farvel med et av apartheidkampens sterkeste symboler, etter at Winnie Madikizela-Mandela døde mandag i en alder av 81 år.

Hun vekket sterke følelser da hun levde. Hun vil etterlate seg et blandet ettermæle, etter å ha vært anklaget for å være knyttet til både drap og korrupsjon.

Men for mange vil hun alltid være «nasjonens mor».

Det var et møte i 1957 som kom til å forme resten av den unge Winnies liv. Hun møtte anti-apartheid-aktivisten Nelson Mandela mens han fortsatt var gift med sin første kone. Året etter var 22 år gamle Winnie gift med 40 år gamle Nelson Mandela.

De fikk to døtre sammen i årene før Nelson Mandela ble dømt til livstid i fengsel – et fangenskap som skulle vare i 27 år og dermed også prege Winnies liv i stor grad.

Nelson Mandela ble fengslet sammen med de andre ledende anti-apartheid-aktivistene. Winnie Mandela ble dermed en av de mest kjente profilene til ANC utenfor fengsel, og ble et kjent ansikt over hele verden som en representant for den fengslede ANC-aktivisten.

Men i tillegg til belastningen av at hennes egen mann og barnas far var i fengsel, ble Winnie Mandela utsatt for enorme prøvelser selv. Også hun ble arrestert flere ganger, og i en periode ble hun holdt fengslet i 17 måneder, det meste av tiden i isolat, hvor hun også ble utsatt for vold og tortur, og endte opp i fengselssykehuset på grunn av underernæring.

– Det er ikke den ting myndighetene ikke har gjort mot meg. Det finnes ingen smerte jeg ikke har kjent, har Winnie Mandela senere sagt.

Hun ble også holdt i internt eksil i Brandfort fire timer unna hjemmet i Soweto, og ble holdt under streng overvåking der i åtte år.

Men i løpet av 1980-årene begynte Winnie Mandelas rykte å bli stadig mer frynsete, og hun var involvert i militant aktivisme. I en tale i 1986 framholdt hun det som ble oppfattet som en aksept for en drapsmetode i townshipene som gikk ut på at personer som ble oppfattet som svikere av apartheidkampen fikk dekk rundt halsen som ble påtent.

Mandela fikk også sitt såkalte Mandela United Football Club, unge menn som fungerte som livvakter for henne. Den største skandalen rundt Winnie Mandela kom i forbindelse med den såkalte Stompie-saken. 14 år gamle Stompie Seipei ble bortført, slått og deretter drept av medlemmer av Mandela United Football Club. Gutten, som døde 1. januar 1989, var mistenkt for å være politiinformant. Winnie Mandela ble anklaget for å ha vært involvert i hendelsen, som ble saken som i størst grad har svertet henne for all ettertid.

Samtidig pågikk en storpolitisk utvikling som skulle komme til å påvirke også Winnie Mandelas liv. Det var over tid blitt utviklet politisk dialog mellom apartheidregimet og Nelson Mandela. Så, 11. februar 1990, kom dagen da verden rettet øynene mot Sør-Afrika. Nelson Mandela kunne spasere ut i frihet, med knyttet neve og hånd i hånd med Winnie, som bare hadde sett mannen sin av og til gjennom fengselsbesøk i løpet av nesten tre tiår.

Selv om den politiske kampen ble kronet med seier for ekteparet Mandela, var ikke Winnie Mandela kvitt sin problematiske fortid. I 1991 ble hun dømt til seks års fengsel for angrep og kidnapping i Stompie-saken. Men saken ble anket, og straffen ble redusert til en bot for kidnapping. Hun nektet enhver innblanding i drap da hun senere vitnet for sannhets- og forsoningskommisjonen.

Winnie Mandela trakk seg fra alle ANC-verv i forbindelse med Stompie-saken, men kom senere tilbake som leder av kvinneligaen i ANC, og sto sterkt hos mange på grasrota i ANC.

Årene fra hverandre og de kontroversielle sakene hadde satt sine spor i forholdet til ekteparet Mandela, og i 1992 ble de to separert. Situasjonen var blitt for vanskelig, skrev Nelson Mandela senere i sin selvbiografi «Veien til frihet». Men de to holdt kontakten, og spesielt tett var den i månedene før Nelson Mandela døde i 2013. Winnie Madikizela-Mandela, som hun het etter skilsmissen, framsto likevel som mindre forsoningsvillig enn sin eksmann, som nettopp er blitt hyllet for evnen til å søke forsoning etter apartheid. Hun mente mange av forbrytelsene fra apartheid burde straffes, og hun la ikke skjul på det.

Kontroverser til tross, Madikizela-Mandela blir hyllet av politikere i Sør-Afrika i dag. Hun var en stemme for de stemmeløse, sa Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa i en tale mandag. – Til tross for lidelsene hun gjennomgikk, tvilte hun aldri på at kampen for frihet og demokrati ville lykkes, sier Ramaphosa. Nelson Mandela oppsummerte det slik da han beskrev Winnie og de vanskelige årene: «Kanskje var jeg blind for enkelte ting på grunn av smerten jeg kjente for at jeg ikke var i stand til å utøve rollen som ektemann til kona mi og far til barna mine. Slik jeg er overbevist om at min kones liv mens jeg var i fengsel var vanskeligere enn mitt, var også det at jeg kom tilbake mer vanskelig for henne enn for meg.»

Les også: Historien om Nelson Mandela