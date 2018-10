USAs FN-ambassadør: – USA er et bedre land takket være Ivanka Trump og Jared Kushner

Verden

USAs FN-ambassadør Nikki Haley annonserte at hun trekker seg som USAs FN-ambassadør.

Det skapte oppmerksomhet, men det var særlig hennes skryt av Trump-familien som fikk folk til å stusse.

Haley skrøt nemlig i bøtter og spann av Trumps datter Ivanka Trump, og ikke minst svigersønn Jared Kushner som skal være et geni.

– Jeg kan ikke si nok fine ting om Ivanka og Jared. Jared er et skjult geni, som ingen forstår, sa Haley og trakk fram hans planeer for fred i Midtøsten og hvor mye de bidrar i kulissene.

– Vi er et bedre land fordi disse to er i administrasjonen, sa Haley videre.

Jared Kushner, Trumps svigersønn og seniorrådgiver i Det hvite hus, har jobbet med en fredsplan i mer enn et år, men lite er blitt sagt om hva som konkret er kommet ut av arbeidet så langt, skriver NTB.

Haley blir værende i jobben som FN-ambassadør ut året.

Les også: – Ivanka ble ansatt i Det hvite hus og det var først da folk oppdaget at hun er stokk dum

Uenigheter

Det skal ikke være ondt blod mellom Haley og Donald Trump, selv om de har hatt sine uenigheter.

Haley skal ifølge rapportene drive valgkamp for Donald Trump, melder MSNBC.

– Det har vært en ære og jeg er så heldig som har fått tjene landet mitt, sa Haley under et pressetreff i Det hvite hus.

Kort tid etter at nyheten ble kjent tirsdag, møtte Trump og Haley pressen på Trumps kontor i Det hvite hus. Her roste han Haley for å ha gjort en «fantastisk jobb» og kalte henne for en svært spesiell person.

Han sa også at de to har løst mange problemer sammen, skriver NTB.

Ifølge MSNBC skal Trump utnevne hennes etterfølger iløpet av et par uker. Les også: Taylor Swift var et nazi-ikon, helt til hun støttet demokratene

Kunngjøring

Trump opplyser ifølge Reuters at Haley allerede i et halvt års tid har gitt uttrykk for at hun ønsker å gå av. Trump sier han håper Haley vil «komme tilbake i en annen rolle».

Spekulasjoner om hva Haley nå skal gjøre, spredte seg fort i sosiale medier. Men i en kommentar avviser hun at hun har noen som helst planer om å stille som presidentkandidat i 2020

At hun trekker seg blir sett på som et overraskende trekk ettersom det kun er få uker til mellomvalget.

46 år gamle Nikki Haley tilhører den konservative fløyen av Det republikanske partiet. Hun omtales som en høyt kvalifisert, fornuftig og målrettet diplomat, skriver NTB.

Les også: Roboter i Norge får millioner i statsbudsjettet, for å lære norsk

Betingelser

Haley stilte flere betingelser da hun sa ja til Trumps tilbud om å bli FN-ambassadør. Hun krevde blant annet å være en del av både regjeringen og USAs nasjonale sikkerhetsråd. Hun krevde også å få lov til å være seg selv og uttrykke egne meninger, skriver CNN.

I september skrev Haley en kronikk i Washington Post der hun framholdt at det har vært en ære å jobbe for Trump. Hun skrev også at hun støtter mesteparten av beslutningene Trump-administrasjonen har tatt.

– Men jeg er ikke enig med presidenten i alt, fastslo hun.

Avganger i Trump-apparatet

En rekke ledende rådgivere og ansatte i apparatet rundt president Donald Trump har sluttet eller fått sparken siden innsettelsen 20. januar 2017.

* Nikki Haley, USAs FN-ambassadør. Ute etter knappe to år når hun går av ved årsskiftet.

* Scott Pruitt, sjef for det amerikanske miljøverndirektoratet EPA. Ute etter ett år og fem måneder.

* Tom Bossert, Trumps øverste rådgiver for nasjonal sikkerhet. Ute etter ett år og tre måneder.

* David Shulkin, minister for saker angående krigsveteraner. Ute etter ett år og én måned.

* H.R. McMaster, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter ett år og én måned.

* John Dowd, Trumps personlige advokat. Ute etter ni måneder.

* Rex Tillerson, utenriksminister. Ute etter ett år og to måneder.

* John McEntee, Trumps personlige assistent og rådgiver. Ute etter ett år og to måneder.

* Gary Cohn, øverste økonomiske rådgiver og direktør for USAs nasjonale økonomiske råd (NEC). Ute etter knappe ett år og to måneder.

* Hope Hicks, Trumps fjerde kommunikasjonssjef. Ute etter seks måneder. Hun var direktør for strategisk kommunikasjon i åtte måneder før det.

* David Sorensen, taleskriver. Ute etter knappe ti måneder.

* Rob Porter, stabssekretær. Ute etter ett år.

* Tom Price, helseminister. Ute etter åtte måneder.

* Stephen K. Bannon, sjefstrateg. Ute etter snaut sju måneder.

* Sebastian Gorka, sikkerhetsrådgiver. Ute etter sju måneder.

* Michael Short, assisterende pressetalsmann. Ute etter seks måneder.

* Anthony Scaramucci, kommunikasjonsdirektør. Ute etter halvannen uke.

* Reince Priebus, stabssjef. Ute etter seks måneder.

* Sean Spicer, pressesekretær og kommunikasjonsdirektør. Ute etter seks måneder.

* Mark Corallo, talsperson for det juridiske teamet som representerer Trump i Russland-etterforskningen. Ute et halvt år etter innsettelsen.

* Walter Shaub, leder for regjeringens etiske råd. Ute etter seks måneder.

* K.T. McFarland, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter fire måneder.

* Mike Dubke, kommunikasjonsdirektør. Ute etter tre måneder.

* James Comey, FBI-sjef, ute etter drøye tre måneder. Ble ansatt av tidligere president Barack Obama i 2013.

* Katie Walsh, visestabssjef. Ute etter to måneder.

* Michael T. Flynn, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter tre uker.

* Sally Yates, fungerende justisminister. Ute etter ti dager.

(Kilde: New York Times, AP, DPA)

Saken er oppdatert