Kultur

Taylor Swift er en av verdens aller største popstjerner og er vokst opp i country-staten Tennessee.

Swift har aldri før gitt uttrykk for hvor hun står politisk og hva hun stemmer. Hun har holdt tyst og aldri tatt avstand fra verken alt-right eller Donald Trump og hun har høstet kritikk for dette fra venstresiden i amerikansk politikk.

Denne stillheten har alt-right tolket som en støtte for sin sak, har blant andre Washington Post skrevet.

Nå tar hun bladet fra munnen.

– Tidligere har jeg vært motvillig til offentlig å uttrykke mitt politiske standpunkt, men på grunn av flere ting som har skjedd i livet mitt og i verden de siste to årene, føler jeg veldig annerledes nå, skriver Swift i en lang post på Instagram.

Kalles forræder

Swift støtter altså demokratene i sin hjemstat Tennessee. Og i Tennesse står republikanerne sterkt.

Nå kalles hun forræder av alt-right, skriver Business Indsider.

«For en forædersk tispe. Trump-forbannelsen vil ta henne nå», skriver en bruker.

«Hun må henrettes», skriver en annen.

Fram til nå har Taylor Swift vært et ikon for alt-right, ytre høyre og nazibevegelser i USA. Mange legger ut hennes tekster sammen med bilder av Adolf Hitler og hennes advokater har måttet gå rettens vei for å får slutt på dette.



Skjermdump

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Les også: Donald Trump – Kavanaugh har ikke gjort noe galt, anklagene er fabrikerte

Alt-right-ikon

Nå mister altså nazistene sin ariske posterjente.

At Taylor Swift nå velger demokratene er ikke noe særlig for alt-right, skal vi tro ytre høyre-forumet 4Chan, skriver New Statesman.

Det er gått såpass langt at flere rett og slett ikke tror det er Taylor Swift selv som har skrevet innlegget på Instagram og at språket ikke minner om Swifts.

«Hun vil bare ikke bli kalt en hvit nasjonalist. Hun fikk sikkert betalt for å skrive det», mener en på 4Chan-forumet.

nazis on 4chan starting to suggest that someone wrote Taylor Swift's endorsement for her pic.twitter.com/mBfcklt3Ao — John Whitehouse (@existentialfish) 8. oktober 2018

Les også: Taylor Swift tvinger Apple i kne

Stemmer

– Jeg har alltid stemt og vil fortsette å stemme på den kandidaten som vil beskytte og slåss for menneskerettighetene som jeg mener vi alle fortjener i dette landet, skriver Swift, som ikke uventet støtter LHBT-kampen og er skremt av rasismen hun mener er utbredt. Men hun kommer i en viss politisk knipe, medgir hun i innlegget, der hun skriver:

– Så mye som jeg har stemt på kvinner i politiske stillinger i fortiden og gjerne vil fortsette å gjøre det, kan jeg ikke støtte Marsha Blackburn.

Og Blackburn er altså den republikanske kandidaten fra Tennessee, som nå kan bli innvalgt i Senatet. Swift skriver at hun «vemmes og er skremt» av måten Blackburn har stemt på som kongressrepresentant siden 2003.

– Dette er ikke mine Tennessee-verdier, skriver Swift, som har fått nær 1,3 millioner «likes» på innlegget de første 11 timene etter at hun la det ut. Hun avrunder med et fremtidshåp:

– Så mange intelligente, omtenksomme, sansede mennesker har fylt 18 år de siste to årene og har nå retten og privilegiet til å gjøre sine stemmer gjeldende.

Les også: Ny Trump-bok: «Den minst imponerende sex jeg noensinne har hatt, men det mente selvsagt ikke Trump»