Trumps eksadvokat antyder at han kan snu for å unngå fengsel

Verden

– Bare for å være helt klar: Min kone, min datter og min sønn, og dette landet, er det jeg først og fremst er lojal mot, sa Cohen i et intervju med ABC News mandag.

Kommentaren bidro til nye spekulasjoner om hvorvidt Cohen sitter på materiale som kan brukes mot Trump, og om han kan komme til å snu og vitne mot ham for å slippe fengsel.

Etter referanse fra spesialetterforsker Robert Mueller gjennomførte FBI i april en razzia mot Cohens bolig og kontorer på jakt etter materiale som kunne si noe om russisk innblanding i valget og om Trump-kampanjen samarbeidet med Russland.

I intervjuet, som er det første store siden razziaen, unnlot Cohen å si noe pent om Trump. Tvert imot var han uenig i hans kritikk av etterforskningen og tok avstand fra presidenten.

Den føderale påtalemyndigheten i New York etterforsker Cohen for brudd på valgloven og mulig økonomisk kriminalitet. Han er ennå ikke pågrepet eller siktet for noe.

Cohen ble først kjent for å ha betalt 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels rett før valget for å få henne til å ti stille om en angivelig sexforbindelse med Trump.

(NTB)