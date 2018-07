Trump: USAs forpliktelse til NATO er veldig sterk

Verden

– USA ble ikke behandlet rettferdig, men nå blir vi det, sa Trump da han torsdag ettermiddag møtte pressen på siste dag av NATO-toppmøtet i Brussel.

– NATO er sterkere nå enn for to dager siden, sa presidenten.

Trump sa også at USAs forpliktelse til NATO er veldig sterk. Han opplyste videre at NATO-sjef Jens Stoltenberg senere torsdag vil legge fram nye tall over NATO-landenes forsvarsutgifter. Trump framholdt at de allierte nå vil øke pengebruken til nivåer de ikke hadde vurdert før.

– Generalsekretær Stoltenberg har gjort en fantastisk jobb, sa Trump.

Forsker: – Putin har et overtak på Trump (+)

– Ikke nødvendig

Pressekonferansen ble holdt etter et krisemøte torsdag formiddag med alle NATOs 29 medlemsland. Krisemøtet kom til etter at Trump tidligere på dagen igjen tok opp spørsmålet om byrdefordeling.

Under pressekonferansen fikk Trump spørsmål om han kan trekke USA ut av NATO uten støtte fra Kongressen.

– Jeg tror jeg kan det, men det er ikke nødvendig, svarte Trump.

Bakgrunnen for spørsmålet var at Trump ifølge DPAs kilder tidligere torsdag truet med amerikansk alenegang i forsvarspolitikken hvis ikke de NATO-allierte økte forsvarsbudsjettene umiddelbart.

Under pressekonferansen bekreftet ikke Trump at han truet med dette.

– Jeg lot dem få vite at jeg var ekstremt misfornøyd, sa han.

– Mer og raskere

– Alle i rommet kom overens, og de gikk med på å betale mer, og de gikk med på å gjøre det raskere, sa Trump.

Han gjentok i løpet pressekonferansen også at han mener NATO-landene på sikt bør øke forsvarsutgiftene til 4 prosent av BNP.

– Vi ønsker å nå 4 prosent i framtiden. Men akkurat nå får vi folk opp til 2 prosent, og det vil skje i løpet av få år, sa presidenten.

NATO-landene vedtok i 2014 å øke til 2 prosent av bruttonasjonalproduktet innen 2024.

(NTB)