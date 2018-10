Verden

Psykologiprofessor Christine Blasey Ford har anklaget Kavanaugh, som Trump ønsker som ny høyesterettsdommer, for voldtektsforsøk på en fest på begynnelsen av 1980-tallet, da de begge var tenåringer.

Under et valgkampmøte i Southaven i Mississippi tirsdag kveld gjorde Trump narr av Fords forklaring i Senatet, både ved å antyde at hun hadde drukket mer enn hun ville innrømme, og ved å stille spørsmål ved hennes hukommelse.

– Jeg drakk en øl, ikke sant, jeg drakk en øl, vel … nei, det var én øl … Hvordan kom du deg hjem? Jeg husker ikke. Hvordan kom du deg dit? Jeg husker ikke. Hvor mange år siden var det? Jeg vet ikke, sa Trump med tilgjort stemme, som for å herme etter Ford.

– En manns liv er revet i stykker, en manns liv ligger i ruiner, sa Trump, som sist uke beskrev Ford som «et veldig troverdig vitne».

Kavanaugh har avvist anklagene kategorisk, men på grunn av Fords anklager er nominasjonsprosessen blitt utsatt flere ganger. Etter høringen torsdag i forrige uke, ble det gitt ordre om at FBI skulle undersøke anklagene. Justiskomiteen har gått god for Kavanaughs kandidatur, men det er opp til Senatet i plenum å ta den endelige avgjørelsen. (NTB)

