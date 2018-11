President Donald Trump sier han avlyser det planlagte møtet med Russlands president Vladimir Putin på det kommende G20-toppmøtet på grunn av konflikten mellom Russland og Ukraina.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

De to presidentene skulle møtes under det kommende G20-møtet i Argentina, som starter fredag. Nå avlyser den amerikanske presidenten møtet. I følge Trump, kansellerer han det høyprofilerte møtet på grunn av Russlands oppførsel i Ukraina.

«Fordi skip og mannskap ikke har blitt returnert til Ukraina fra Russland, har jeg besluttet at det er best for alle involverte parter å avlyse det planlagte møtet i Argentina med president Vladimir Putin. Jeg ser fram til et meningsfylt toppmøte igjen så snart denne situasjonen er løst», twitret president Trump, like etter at han satt kursen mot Argentina og møtet med de 20 største industrialiserte økonomiene i verden.

Konflikten mellom Ukraina og Russland har pågått siden Russland ulovlig annekterte Krim-halvøya og gikk til krig i Øst-Ukraina i 2014. Konflikten mellom Russland og Ukraina har tilspisset seg etter at russisk kystvakt søndag tok tre ukrainske marinefartøy og mannskapene om bord i arrest i Kertsjstredet mellom den annekterte Krim-halvøya og det russiske fastlandet.