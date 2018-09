Verden

Av Iselin Stalheim Møller

STOCKHOLM (Dagsavisen): Den siste uka har oppslutningen dalt noe, men Sverigedemokraterna (SD) ligger fortsatt an til å gjøre et brakvalg søndag og kan bli Sveriges nest største parti. Populariteten har gjort det lettere å være sverigedemokrat, sier Inge Pihlström, som står på stand for SD på Medborgarplatsen i bydelen Söder i Stockholm.

– Sist valg ble vi spyttet på og folk kastet ting på oss. Denne gangen har vi fått tommelen opp, smil og det er mange som vil prate. Men det er folk som ikke tør å snakke med oss fordi de er redd naboen skal se dem nå også, sier han.

Sverigedemokrat Inge Pihlström stiller til valg i Stockholm by. Folk er hyggeligere nå enn i 2011, sier han. Foto: Iselin Stalheim Møller

Stort gap

SD ligger nå på rundt 17 prosent på snittet av de siste målingene, ned fra 20 prosent tidligere i valgkampen, men det er stor usikkerhet om målingene greier å fange opp den reelle oppslutningen.

I tidligere valg har SD fått flere stemmer i valget enn meningsmålingene viste på forhånd. Også i denne valgkampen er det et stort gap mellom de ulike målingene, avhengig av hvilken metode byråene bruker. I en fersk undersøkelse fra YouGov gjort på internett får SD hele 24,8 prosent oppslutning, mens i en tradisjonell telefonundersøkelse fra Ipsos får de 16,3.

– Vi noterer at flere måleinstitutt har vanskelig for å plassere oss. Jeg tror det finnes en mistenksomhet blant våre sympatisører mot å si hva man stemmer på når noen ringer. De vil heller svare på en nettundersøkelse, sier Sverigedemokraternas kommunikasjonssjef Joakim Wallerstein til avisen Expressen onsdag.

Mer akseptert

Tross sjansene for at SD kan bli landets største parti er de fortsatt ikke inne i varmen i politikken. Alle de andre partiene i Riksdagen avviser samarbeid etter valget. Og ifølge de årlige velgerundersøkelsene til SOM-instituttet er det ingen andre partier som er så forhatt.

Det kan lønne seg å ha fiender i politikken, sier professor Tommy Möller ved statsvitenskapelig institutt på Stockholms universitet.

– Det verste for et parti er at ingen har noen mening om dem. Det er Liberalernas problem, veldig mange kan tenke seg å stemme på dem, men de fleste gjør ikke det. Partiet oppleves som harmløst, sier han.

Samtidig pågår det åpenbart en normalisering av Sverigedemokraterna, understreker Möller.

– Partiet er blitt mer akseptert. Det er logisk at stigmatiseringen ved å stemme på dem blir mindre jo større de blir. Det er stor forskjell fra for åtte år siden da de først kom inn i Riksdagen.

SD har fortsatt ikke gått på et eneste valgnederlag. Partiet har økt fra 0,4 prosent i riksdagsvalget i 1998 til 12,9 prosent og det tredje største partiet i sist valg i 2014.

Nazistiske uttalelser

Partiet har røtter i den svenske nazistbevegelsen på 1990-tallet.

Avisa Expressen og den antirasistiske bevegelsen Expo har nå avslørt at flere sverigedemokrater fortsatt har slike holdninger. De har navngitt flere SD-politikere som har kommet med nazistiske og rasistiske uttalelser på anonyme hatnettsider. Flere av dem har vært medlemmer eller støttemedlemmer i nazistiske grupper. Politikerne har hyllet Hitler, de har spredd antisemittiske konspirasjonsteorier og svertet ofrene for Holocaust.

I tillegg trakk partiets toppolitiker Stefan Jakobsson seg denne uka etter avsløringer i Aftonbladet, om at han blant annet har brukt skattebetalernes penger på taxiturer.

Men det er usikkert om skandalene og avsløringene skader partiet, sier statsviter Tommy Möller.

– Partiet har opplevd en rekke store skandaler i hele sin historie, men oppslutningen vokser. Det kan se ut som at jo mer mediene avslører, jo sterkere blir støtten fordi støttespillerne deres ser på mediene som motstandere, sier han.

Demonstranter protesterer mot Jimmie Åkesson under et valgmøte i Göteborg. Foto: NTB Scanpix

Trøstestemmer

På valgstanden på Medborgarplatsen er Inge Pihlström klar på at det var riktig at Jakobsson å gå av, og han understreker at alle rasister blir kastet ut av partiet med en gang. Samtidig synes han at Sverigedemokraterna får uforholdsmessig mye tyn av mediene.

– De følger alltid med på oss. Det finnes rasister i alle partier. Vi ser at folk trøstestemmer på oss etter slike saker, sier han.

En ung mann som går forbi stopper og spør hva slags parti SD egentlig er.

– Dere er rasistiske og homofobe, sier han.

– Jeg er ikke rasist eller homofob, sier Pihlström. Mannen ser oppgitt ut før han går videre.

Rita Johansson har også stoppet opp ved valgstanden. SD skal få hennes stemme fordi «vi må ha asylstopp».

– Det er det rene kaoset. Hvor enn du går er det innvandrere, sier hun.

Mens vi snakker kommer en mann med SD 2018 på brystet på den mørkeblå T-skjorta. Han sier strengt at denne kvinnens uttalelser ikke har noe med Sverigedemokraterna å gjøre.

Innvandring dominerer

Inge Pihlström sier det var den stadig dårligere tilstanden på Sveriges velferdsstat som fikk han til å gå inn i partiet i 2011.

– Helsekøene vokste fordi det ikke finnes nok ansatte til å gjøre jobben. Det ble klart for meg at noen betaler for den dårlige integrasjonen, sier han.

Etter 35 år i det lille sentrumspartiet Liberalerna byttet Ann-Marie Palvall til SD i fjor sommer, fordi hun vil ha bukt med kriminaliteten, og fordi partiet nå har ryddet opp, mener hun.

– De som var ekstreme er nå borte. Partiet har forandret seg.

– Men det har jo vært avsløringer av politikere med nazi-sympatier den siste uka?

– Ja, og de blir kastet ut med en gang. Vi renser fortsatt opp. Avsløringene kommer også nå for å bombardere oss rett før valget.

Det er helt unikt hvordan innvandring og integrering har dominert den svenske valgkampen, ifølge valgforskerne på SOM-instituttet. Innvandring dukket opp på tredje plass over velgernes tre viktigste saker for første gang i valget i 2014. I forkant av dette valget lå innvandring øverst.

Hele 72 prosent av Sverigedemokraternas velgere mener innvandring er Sveriges største samfunnsproblem. Kun 35 prosent av Socialdemokraternas velgere mener det samme, mens halvparten av Moderaternas velgere er mest bekymret for innvandring. 33 prosent av SDs velgere synes helse er viktigst, mens 25 prosent er mest opptatt av lov og orden.

