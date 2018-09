Mannefall i Sverigedemokraterna – flere innhentes av nazifortid

Verden

I et felles graveprosjekt har avisa Expressen og den antirasistiske stiftelsen Expo avdekket at en rekke politikere i Sverigedemokraterna (SD) har en fortid i nazistiske organisasjoner eller gitt uttrykk for nazistisk eller antisemittiske holdninger på internett.

Før helgen hadde til sammen 14 lokalpolitikere enten blitt sparket ut av det innvandringsfiendtlige partiet, eller trukket seg.

Flere av dem kan kobles til Nationalsocialistisk front, som var et nynazistisk parti, og til Nordiska motståndsrörelsen, som er et nazistisk parti som forsøker seg på et rikspolitisk gjennomslag denne høsten.

SD sier til Expressen at partiet har tatt opplysningene som partifolkenes nazikoblinger alvorlig.

– Vi jobber veldig hardt for å holde det rent, har SD-leder Jimmie Åkesson sagt til avisa.

Trakk seg etter få timer

I dag forsvant enda en ut. Fredrik Andersson var lokallagsleder for Sverigedemokraterna i Tierp, og sto på andreplass på partiets liste i den lille Uppsala-kommunen.

Han har brukt sin Facebook-side til å fleipe med gassing av jøder, markere navnedagen til «vår kjære Adolf», og uttrykke seg grovt nedsettende om tyrkere og grekere.



Skjermdump fra expressen.se

Etter at Expressen i dag publiserte avsløringen, kom det raskt svar fra Sverigedemokraternas presseavdeling, som opplyste at Andersson hadde trukket sitt kandidatur foran valget kommende søndag, trukket seg fra samtlige verv i partiet, og meldt seg ut av partiet.

Sier han vil ha åpenhet om SDs røtter

Expressen og Expo har undersøkt et stort antall SD-kandidater på lokalnivå, fylkesnivå og riksdagsnivå. Noe av bakgrunnen er at Åkesson tidligere har tatt til orde for å forby naziorganisasjoner.

Han ga sist høst uttrykk for at han ønsket full åpenhet om Sverigedemokraternas røtter, som av flere er beskrevet både som rasistiske og nazistiske.

Expressen har i sin dekning påpekt at et slikt prosjekt enn så lenge ikke er igangsatt.

I en valgtale i sommer gikk Åkesson, som har beskrevet sitt eget partis røtter som konservative og nasjonalistiske, hardt ut mot nazisme:

– Nazisme kan aldri være nasjonalisme. Nazismen er en antidemokratisk, sosialistisk, rasistisk, imperialistisk, internasjonalistisk voldsideologi som ikke har et eksistensgrunnlag i et demokratisk samfunn, sa Åkesson.

– Partiet har «vasket bort» rasismen i program og retorikk. SD har anstrengt seg for å bli et parti som alle andre, sa universitetslektor Anders Sannerstedt ved universitetet i Lund til NTB forrige uke.

Dramatisk valg

Til helga er det valg i Sverige. Sverigedemokraterna går mot en oppslutning på omkring 20 prosent i valget, blant annet på bekostning av Moderaterna.

Den borgerlige firepartialliansen, som Moderaterna står i spissen for, ser ikke ut til å bli større enn den rødgrønne blokken.

Men også Socialdemokraterna sliter på målingene, og selv om partiet bok beholder posisjonen som Sveriges største parti, vil heller ikke de rødgrønne partiene få flertall. Det kan tvinge statsminister Stefan Löfven, om han får fortsette, til å samarbeide over midtstreken i Riksdagen.

