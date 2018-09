Verden

Av Kristian Skårdalsmo

Onsdag ble det kjent at SDs utdanningspolitiske talsperson Stefan Jakobsson trekker seg fra riksdagsvalget. En klok beslutning, ifølge partileder Jimmie Åkesson.

– Det er helt riktig. Han har gjort feil. Det blir veldig vanskelig basert på det som er kommet fram, raskt å gjenopprette noen form for tillit, og definitivt ikke innen søndag, sier Åkesson ifølge nyhetsbyrået TT.

Bakgrunnen for at Jakobsson trekker seg, er avsløringer i Aftonbladet om at han har latt skattebetalerne betale for hans private drosjereiser, overnatting for familien på reiser, og en reise til partileder Åkessons såkalte «glitterfest» i februar i år.

Vanskeligheter

Siden forrige valg i 2014 har Sverigedemokraterna vokst til å bli en gigant i svensk politikk, ifølge meningsmålingen. Men den siste tiden har Åkesson støtt på noen problemer:

* Avisen Expressen og den antirasistiske stiftelsen Expo avslørte nylig at flere tidligere medlemmer av den voldsforherligende og antidemokratiske Nationalsocialistisk front befant seg på Sverigedemokraternas valglister.

* Partiet har falt på flere målinger og får i en sammenstilling som Sveriges Radio har gjort av flere målinger onsdag, støtte fra 17,7 prosent av velgerne. Det er tredje gang på rad SD faller i denne sammenstillingen.

* Jakobssons avgang få dager før valget.

Likevel ser det fortsatt ut til at SD går mot et brakvalg og blir landets nest største parti. Ekspertene mener Åkesson har lyktes godt med å renske ut uønskede elementer fra partiet og gjort det mer stuerent i mange velgeres øyne.

«Svekket tillit»

Ifølge Aftonbladet har Stefan Jakobsson på under fire år i Riksdagen brukt over 300.000 kroner på drosje. Flere hundre av reisene var mellom hjemmet i Sörmland og arbeidsplassen i Riksdagen, en strekning på over 80 kilometer. Kvitteringene sendte han til Riksdagen. Jakobsson hadde for øvrig årskort på offentlig transport, betalt av Riksdagen. Taxi skal kun brukes når det ikke foreligger alternativ.

Jakobsson sier i en pressemelding tirsdag kveld at han har et ønske om å rette opp feil han har begått.

– Til tross for dette opplever jeg at anklagene og mistankene mot meg tar opp plass som våre partiledere trenger for å kommunisere vår politikk, forklarer han.

SD har også tidligere uttalt at tilliten til Jakobsson er blitt svekket.

Thriller

Den rødgrønne blokken har fortsatt et forsprang på den borgerlige firepartialliansen en uke før valget, viser Sveriges Radios sammenstilling av ulike målinger onsdag.

Samlet ser Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet ut til å få støtte fra 41,2 prosent av velgerne, mens Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna og Centerpartiet samlet vil få 38,3.

Sverigedemokraterna får altså støtte fra 17,7 prosent. Verdt å merke seg er det også at Kristdemokraterna ser ut til å være på trygg grunn med en oppslutning på 5,7 prosent.

Gjennom våren var avstanden mellom blokkene jevnere, og de rødgrønne har økt forspranget siden i sommer. Det er likevel høyst uvisst hvem som blir statsminister etter valget.

Sveriges Radios måling omfatter 5.476 intervjuer utført av Novus, Kantar Sifo og Ipsos i perioden 25. august til 2. september. (NTB)