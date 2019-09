Sveriges utenriksminister går av

Av NTB-TT

Wallström har varslet statsminister Stefan Löfven om at hun går av etter fem år som utenriksminister. Det er ikke klart akkurat når hun går av, men det blir i nær framtid, sier hun.

– Jeg gjør det for å kunne være sammen med min mann, mine barn og mine barnebarn, sier Wallström og viser til en bok hun leste der det ble spurt om hva man skal gjøre med resten av sitt liv. - Man blir ikke yngre, sier hun.

Hylles

I en skriftlig kommentar sier Löfven at Sverige med Wallström som utenriksminister har møtt stor respekt rundt om i verden, og at Sveriges aktive og framgangsrike utenrikspolitikk er en viktig del av det.

«Margot Wallström er en politiker som står opp for det hun tror på. I denne urolige verden har hun alltid stått opp for likhet, for diplomati og for fred. Jeg tror det er en forklaring på at hun er så likt og respektert både i Sverige og i verden», heter det i Löfvens hyllest.

Selv sier hun at hun er stolt over hva Sverige har utrettet.

– Vi har spilt i den øverste utenrikspolitiske ligaen, og vi har tjent verden på hederlig vis i løpet av to år i FNs sikkerhetsråd, sier hun.

– Det jeg lovet for fem år siden, å jobbe for fred og sikkerhet i vårt nærområde, støtte Ukraina, introdusere en feministisk utenrikspolitikk, det har vi gjort, sier hun.

Anerkjente Palestina

Wallström var kjent for å være frittalende, og som utenriksminister la Wallström seg ut med både Israel og Saudi-Arabia.

I 2015 oppsto det en utenrikspolitisk krise for Sverige da hun beskrev Saudi-Arabia som et diktatur og kritiserte situasjonen for kvinner og ytringsfriheten, og året før la hun seg ut med Israel da Sverige ble et av de første vestlige landene til å anerkjenne staten Palestina.

Trass i at hun understreket at Sverige anerkjenner Israels rett til å forsvare seg innenfor sine grenser, nektet Israels utenriksminister Avigdor Lieberman og statsminister Benjamin Netanyahu å motta henne da hun kom til landet på et lenge planlagt offisielt besøk.

Wallström begrunnet i fjor anerkjennelsen med at Sverige ønsket å sette fart i fredsprosessen mot en tostatsløsning.

Sosialdemokrat alltid

Wallström har vært politisk engasjert sosialdemokrat siden hun var ung, og hun ble valgt inn i riksdagen i 1979. Fra 1988 var hun forbrukerminister, og fra 1994 til 1998 var hun først kulturminister og deretter sosialminister.

Før hun ble utenriksminister i Löfvens regjering, hadde hun også lang fartstid i EU-byråkratiet, først som miljøkommissær fra 1999 til 2004, og deretter som kommissær for institusjonsbygging og kommunikasjonsstrategi fra 2004 til 2010.

I de to årene fra 2010 da hun var FNs spesialutsending for seksuell vold i krig og konflikt, besøkte hun blant annet Kongo og slo fast at seksuell vold ble brukt som våpen systematisk av både opprørsmilitser og regjeringssoldater i provinsene Nord-Kivu og Sør-Kivu.