Det nasjonalkonservative regjeringspartiet PiS får 49,4 prosent ifølge foreløpige resultater fra 42 prosent av valgdistriktene, opplyser den nasjonale valgkommisjonen mandag morgen.

Borgerkoalisjonen fikk 22,3 prosent av stemmene, mens 10,9 prosent av velgerne stemte på venstrekoalisjonen Lewica. Valgkoalisjonen PSL/Kukiz' 15 fikk 9,9 prosent av stemmene.

Valgkommisjonen har ennå ikke publisert noen oversikt over fordelingen av representanter i nasjonalforsamlingen, men PiS antas å få rent flertall i underhuset.

Erklærte seier

PiS har styrt Polen siden 2015. Partileder Jaroslaw Kaczynski erklærte valgseier søndag kveld etter at en valgdagsmåling viste at de fikk over 40 prosent av stemmene.

Kaczynski regnes som Polens egentlig leder, selv om han ikke er statsminister lenger. Han understreket at valgdagsmålingen ikke er det endelige resultatet, men utbrøt likevel:

– Til tross for en mektig motpart, klarte vi å vinne.

Kaczynski lovte å fortsette partiets arbeid og viste til at PiS har bedret statsfinansene.

– Det blir ikke enklere, kanskje til og med vanskeligere, men jeg håper at denne fasen vil bli avsluttet på en enda mer vellykket måte, sa han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Front mot EU

PiS har styrt Polen siden 2015 og vinner oppslutning på velferdstiltak som gagner folk med dårlig råd, og nasjonalistisk retorikk. Partiet, som har tette bånd til den katolske kirken, står for konservative verdier og har gått hardt ut mot homofiles rettigheter.

Mange observatører ser for seg nye konfrontasjoner med EU og det vestlige Europa dersom PiS får fornyet tillit i regjeringskontorene, slik de foreløpige valgresultatene tyder på. Partiets sterke oppslutning skyldes i stor grad en solid økonomi, lav arbeidsledighet og stor arbeidsinnvandring til Polen.

PiS har vokst på en bølge av populistisk misnøye med liberale eliter i byene, et fenomen som brer seg over hele Europa og i USA. Sjenerøse velferdsprogrammer er et ledd i forsøkene på å appellere til polakker som synes de har stått utenfor Polens raske økonomiske vekst etter kommunismens fall i 1989.

Delt i to

På motsatt side av spekteret har Borgerplattformen (KO), som er en del av Borgerkoalisjonen, mobilisert blant byvelgere som er opprørt over Kaczynskis konfliktskapende utspill og hans rettsreformer, som truer med å undergrave dommernes uavhengige stilling og legge rettsvesenet under politisk kontroll.

Denne bevegelsen støttes av Kaczynskis erkerival, avtroppende EU-president Donald Tusk. KO havner på andreplass i valget, men milevis bak PiS.

KO tar avstand fra regjeringspartiets tette bånd til kirken og den intolerante politikken innenfor familie og samliv. Men også KO har gitt sjenerøse løfter om en ny økonomisk hverdag for det polske folk.

Det endelige resultatet blir klart først tirsdag.