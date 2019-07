Det kraftige skjelvet inntraff i Sør-California klokken 20.19 lokal tid fredag. Det hadde sitt senter kun 0,8 kilometer under bakken nær Ridgecrest, ifølge US Geological Survey (USGC).

USGC nedjusterte styrken på skjelvet til 6,9, etter først å ha målt det til 7,1. USGC har siden gått tilbake til den opprinnelige målingen.

– Det ble bare sterkere og sterkere. Lampene svingte fram og tilbake i huset mitt, sier en lokal beboer til nyhetsbyrået AP.

Knapt halvannen time senere meldte brannvesenet i Los Angeles at faren var over. Ingen menneskeliv gikk tapt, og det var da heller ikke kommet meldinger om store skader på infrastruktur i millionbyen.

– La kveldens jordskjelv være en påminnelse om at vi bør være forberedt, skriver talsmann Brian Humphrey for brannvesenet i Los Angeles.

Kunne merkes i Mexico

Skjelvet, som er det kraftigste i området på 25 år, kunne merkes så langt unna som Las Vegas og Mexico. Basketballkampen mellom New York Knicks og New Orleans Pelicans i Las Vegas ble avbrutt som følge av skjelvet.

– Vi opplevde at hele hotellet svaiet litt, og vi mistet nesten balansen i rommet oppe i 5. etasje. Familien løp derfor ned trappene til lobbyen, sammen med en god del andre mennesker, forteller Bård Idås, som er på ferie i USA med familien, til NTB.

De befant seg i Las Vegas da skjelvet inntraff. Idås forteller at folk var ganske oppskaket, uten at det brøt ut panikk. Familien bor på hotellet Downtown Grand ved hovedgata The Strip.

– Gatene var fulle av folk som skulle kose seg. Folk tar det med fatning, mens vi som ikke har opplevd dette før, ble litt satt ut, sier Idås.

Nær testområde

Jordskjelvets senter var nær den amerikanske marinens område for testing av bomber, kjent som China Lake.

Myndigheter i San Bernardino melder at hus har beveget på seg og, og at vegger har fått sprekker. Skjelvet skapte det USGC beskriver som en «rullerende bevegelse» i Los Angeles i om lag et halvt minutt.

Et etterskjelv målt til en styrke på 5,5 ble registrert i Sør-California en snau halvtime etter det første skjelvet. Brannvesenet ba lokale beboere forberede seg på etterskjelv. LAFD fortalte at tusen brannmenn er mobilisert.

Andre på to dager

Fredagens skjelv finner sted kun én dag etter at California og nabostaten Nevada ble rammet av det kraftigste skjelvet i området på 20 år – et skjelv som ble målt til 6,4. Ingen mistet livet.

Etter torsdagens skjelv ble det meldt om skader i marinens områder. En tjenestemann ved anlegget opplyste at det var betydelige skader, deriblant branner, vannlekkasje og utslipp av farlige stoffer.

– I går kjente vi ristingen i bakken ute i ørkenen. I dag kjente vi det kraftigere, forteller Bård Idås, som tilføyer at familien har det bra.