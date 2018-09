Verden

Donald Trump har, siden han ble innsatt som president, skapt mye uro og debatt både i USA og resten av verden.

Fram til i høst har Donald Trump hatt et aldri så lite flertall i ryggen. I hvert fall om man ser på hvor mange som vil stille Donald Trump for riksrett og fjerne han fra embedet. Slik er det ikke lenger.

Nå vil hele 47 prosent av amerikanere kvitte seg med Donald Trump ved å stille han for riksrett, melder CNN.

I sommer var dette tallet 42 prosent. Dermed er det stadig flere som mister tilliten til Donald Trump som president og vil ha han fjernet.

Dette er den første meningsmålingen utført etter at Trumps tidligere valgkamspsjef, Paul manafort, ble dømt for skattesvindel.

Mueller

Samtidig mener 50 prosent av USAs befolkning at spesialetterforsker Robert Mueller er til å stole på.

Mueller etterforsker påstandene om samrøre mellom Trumps valgkampmaskin og russerne, der hensikten med et samarbeid skal

ha vært å sverte motkandidat Hillary Clinton før valget, skriver NTB.

Donald Trump har hevdet at spesialetterforskerens arbeid er ulovlig. Han har den siste tiden mast på justisminister Jeff Sessions

for at han skal finne en måte å stanse Mueller på.

Ken Starr

Den tidligere sepsialetterforskeren Ken Starr ble onsdag intervjuet i Morning Joe hos MSNBC.

Der var han klar på at Donald Trump slettes ikke kan overse loven.

– Presidenten er ikke hevet over loven, sier Starr på programmet Morning Joe.

Han sammenligner Trumps situasjon i dag med Bill Clintons tilbake i 1998.

Skriftlig

Spesialetterforsker Robert Mueller skal være åpen for å la president Donald Trump forklare seg skriftlig om mulig russisk innblanding i valgkampen i USA.

Det opplyser kilder som kjenner til de pågående forhandlingene mellom Muellers team og president Trumps advokater, til avisen The New York Times.

I et brev fra Muellers kontor til Trumps advokater skal Mueller ha sagt seg villig til å akseptere skriftlige svar fra presidenten på

spørsmål rundt mulig kontakt mellom Trumps valgkampapparat og Russland i 2016. Det er foreløpig ikke kommet noe svar fra Trumps advokater, skriver NTB.

Forrige uke publiserte New York Times en usignert kronikk skrevet av en høytstående medarbeider i Trump-administrasjonen. Der advares det om presidentens «umoralske» og «oppfarende» lederskap.

Denne uken kom Bob Woodwards bok «Fear». Bokas innhold er basert på intervjuer med flere anonyme kilder som jobber tett på presidenten i Det hvite hus.

I boka siteres blant andre forsvarsminister Jim Mattis på at «Donald Trump har kunnskap som et barn», etter at Trump spurte om tilstedeværelsen på Koreahalvøya, mens stabssjef John Kelly skal ha sagt at presidenten «har gått av hengslene og er en idiot». Begge benekter at de har sagt noe slikt.

