Melania Trump: – Jeg har viktigere ting å tenke på enn Donald Trumps påståtte utroskap

Verden

USAs førstedame ble intervjuet av ABC News' sjefkorrespondent for nasjonale saker, Tom Llamas. Intervjuet "Being Melania- The First Lady" vises natt til lørdag, norsk tid og er en av de eneste store TV-intervjuene hun har gjort etter at Donald Trump ble president. ABC News har sluppet nye sitater fra intervjuet:

– Jeg vet at folk vil spekulere om ekteskapet vårt, media spekulerer og det er ikke alltid korrekt det som skrives. Men jeg forstår at aviser skal selge, sier Melania Trump.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hemmelig

Det henvises til anklagene fra pornoskuespilleren Stormy Davis, som hevder å ha hatt sex med Donald Trump i 2006, og som ble betalt for å holde det hemmelig.

– Er du såret?

– Media er ikke alltid hyggelige, men jeg vet hva som er riktig og galt. Jeg vet hva som er sant og usant, svarer førstedamen.

Førstedamen kommer også med følgende utsagn:

– Jeg har mange mye viktgere ting å tenke på enn Donald Trumps påståtte utroskap.



Skjermdump

Les også: I samme intervju påsto førstedamen at hun er "den mest mobbede personen i verden".