Et bilde av den amerikanske rapperen og ektemannen til Kim Kardashian West dukket opp på Manchester United sin offisielle instagramkonto torsdag, skriver Mirror Football.

Bildet viste Kanye West ikledd klubbjakka til Manchester United med initialene «WK». Som forøvrig er hans gamle initialer, attpåtil i feil rekkefølge og United-fansen er ikke glade.

Det hvite hus

Det er ikke kun den engelske fotballklubben West har vist troskap til den siste tiden.

Samme dag var han på besøk i Det Hvite Hus i forbindelse med en lunsjavtale, med den røde Trump-capsen med beskjeden: Make America Great Again.

I møtet mente West blant annet at liberale og demokratene ikke lar Trump skinne og at det går ut over alle andre amerikanere

– Om Trump ikke ser bra ut, så ser ikke vi bra ut. Han må fly de feteste flyene og ha alt det beste, sa Kanye og viste fram et eksempel ppå telefonen sin.

Kritikk

West er kanskje Trumps favoritt, men han blir ikke like godt mottatt hos Manchester United-supporterne.

Fansen var raske til å kritisere bildet og flere ber fotballklubben om å fjerne bildet fra sosiale medier:

«Fjern bildet. Make United Great Again.»

«Denne mannen er motbydelig.»

«Okei, det var siste dråpen. Jeg er ikke lenger en fan.»

«La han holde seg på ytre høyre, det kjenner han til.»

Flere delte at de vurderte å melde seg ut av klubben og til og med heller heie på erkerivalen Liverpool.

Kanskje West sin foretrukne posisjon på banen er på vingen, helt ute på ytre høyre, akkurat som i politikken?

