Tirsdag i neste uke kommer Underhuset sammen igjen etter sommerferien. Da er tiden knapp dersom motstanderne av en «no deal»-brexit skal klare å samle seg om en plan for å hindre at det skjer 31. oktober.

– Faren for at vi krasjer ut øker dag før dag, sier Labours skyggebrexitminister, Keir Starmer, til Sky News.

– Vi må ha en plan, og vi må implementere den umiddelbart når vi møtes igjen, sier han.

Holdt møte

Tirsdag holdt Labour-leder Jeremy Corbyn tverrpolitisk møte med andre opposisjonsledere for å diskutere en strategi for å hindre at landet går ut uten en utmeldingsavtale med EU, som er det automatiske utfallet dersom ingenting gjøres for å hindre det. Til stede var lederne for Liberaldemokratene, Det skotske nasjonalistpartiet, Change UK, walisiske Plaid Cymru og Det grønne partiet.

De ble enige om å forsøke å gå veien om lovgivning for å hindre en no deal, ble det meldt i britisk presse tirsdag.

Corbyn har møtt motstand mot sin plan om å stille mistillitsforslag mot statsminister Boris Johnson, for deretter å lede en overgangsregjering der han ber om midlertidig utsettelse av brexit og et nyvalg der han vil gå til valg på løfte om en ny folkeavstemning om EU.

Problemet er Corbyn selv: Liberaldemokratene er blant dem som ikke vil støtte en overgangsregjering ledet av Corbyn. Partiet mener dessuten det uansett ikke er en løsning som vil få flertall, siden flere konservative representanter som også ønsker å stanse en «no deal» ikke vil støtte en Corbyn-ledet regjering. Leder i Liberaldemokratene, Jo Swinson, vil heller ha en mer nøytral overgangsleder i et slik tilfelle.

– Jeg tror det er mye mindre sjanse for å vinne et mistillitsforslag dersom det innebærer at Jeremy Corbyn blir statsminister. For å vinne mistillitsforslag trenger vi både opposisjonens representanter og noen representanter på regjeringssiden, sier hun til Sky News.

To ruter

Det er to hovedruter å gå dersom opposisjonen vil forsøke å stanse en «no deal»:

*Mistillit mot regjeringen, slik at regjeringen faller. For å lykkes kreves det at enkelte konservative representanter stemmer mot regjeringen. I dag har regjeringen flertall med kun én representants overvekt i Underhuset. Denne løsningen har foreløpig blitt satt til side på grunn av problemene med å samles om den.

*Lovendring som kan instruere regjeringen i å be EU om utsettelse av utmeldingen 31. oktober. Dette er det opposisjonen nå først vil forsøke seg på, etter planen som ble lagt på tirsdagens møte.

Ingen av disse mulighetene er garantert å stanse en «no deal».

Stanses ved lov?

Underhuset vil nå først forsøke å vedta en lovgivning som instruerer regjeringen i å be EU om en utsettelse av utmeldingen, hvorpå man i denne perioden for eksempel kan holde en folkeavstemning. Men det kan være komplisert å få det til på grunn av prosedyrene i Underhuset. Det krever at Underhuset tar kontroll over dagsordenen, for eksempel ved at en representant ber om en «krisedebatt» som innvilges av speakeren i Underhuset.

Dersom Underhuset forsøker å stanse en «no deal» på denne måten, kan statsminister Boris Johnson svare med å nekte, og deretter be om et nyvalg. Dette må han ha to tredeler av parlamentet med seg på, om det skal bli noe av. Jeremy Corbyn vurderer å støtte et slikt valg, skriver The Guardian, men han blir advart mot å gjøre dette med mindre en utsettelse av brexit er sikret.

Det har også vært diskutert om Johnson vil forsøke å suspendere parlamentet en periode for å hindre parlamentet i å gjøre noe som kan stanse en «no deal»-brexit. Han har utelukket at det vil skje i september, men han har ikke utelukket at han vil gjøre det i oktober, skriver BBC.

Mistillit

At det kan komme til et mistillitsforslag etter hvert er likevel ikke utelukket. Om det blir mistillit mot regjeringen, kommer utviklingen videre an på hva som er planen etter det.

Om ikke Corbyn makter å samle et flertall bak en overgangsregjering styrt av ham, må man eventuelt forsøke en slags nasjonal samlingsregjering ledet av en mer nøytral representant. Jeremy Corbyn har sagt at Labour vil stille mistillitsforslag så snart partiet er trygg på det vil vinne et slikt votum. Men så lenge dette er usikkert vil det ikke bli stilt. Derfor er det så viktig for opposisjonen å finne en plan som fungerer på forhånd, som også får med seg de nødvendige konservative representantene.

Det spekuleres også på at Boris Johnson ikke er juridisk tvunget til å gå av dersom hans regjering blir stemt ned i et mistillitsforslag, selv om dette vil være svært politisk kontroversielt.

Statsminister Boris Johnson vil ha brexit gjennomført 31. oktober, uansett på hvilken måte. Foto: NTB scanpix

