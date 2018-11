Forskere foreslår en genial, men likevel uprøvd og ubevist måte å takle klimaendringene på, skriver CNN fredag.

Å spraye soldempende kjemikalier ut i jordens atmosfære er kanskje løsningen på global oppvarming.

Forskningen gjort av Harvard og Yale universitet, publisert i tidsskriftet Environmental Research Letters, foreslår å bruke en teknikk som kalles aerosolinjeksjon til stratosfæren, som de sier «kan halvere globale oppvarming».

Teknikken innebærer å spraye store mengder sulfatpartikler inn i jordens nedre stratosfære.

Til tross for at teknologien ikke er utviklet og ingen eksisterende fly er egnet for tilpasning, sier forskerne at «å utvikle et nytt, spesialbygd tankskip ikke vil være teknisk vanskelig eller uoverkommelig prismessig». De anslår at den samlede kostnaden ved å lansere et hypotetisk system om 15 år vil komme på rundt 3,5 milliarder dollar, med løpende kostnader på 2,25 milliarder i året over en 15-årig periode.

Potensielle farer

Forskerne anerkjenner også potensielle farer med denne teknikken mot for eksempel avlinger og at det kan føre til tørke eller forårsake ekstremvær. Forslaget tar heller ikke opp spørsmålet om økte klimagassutslipp, som er en ledende årsak til global oppvarming.

