Det har haglet kritikk mot ABCs «A Charlie Brown Thanksgiving» for å ha plassert den eneste svarte figuren, Franklin, alene på en side av festbordet i en gammel klappstol, skriver Fox News. De hvite vennene sitter på motsatt side i ordentlige stoler mens de spiser, har flere Twitter-brukere kommentert. Spesialepisoden kom først ut i 1973, og ble sendt igjen på onsdag på amerikansk TV.

Negative reaksjoner

«Hvorfor sitter Franklin i «A Charlie Brown Thanksgiving» helt alene ved bordet? Søren. Ting jeg ikke la merke til som barn,» skriver @Asharp52 Twitter.

Not watching Charlie Brown Thanksgiving anymore, until they sit some people on the same side of the table as Franklin ✊🏾✊🏾 — Vic Damone Jr (@Asharp52) 22. november 2018

«De gir vennen sin den falleferdige stolen og lar han ikke sitte på samme siden av bordet, enda mer bevis på at Charlie Brown og hans kohorter er RASISTER,» twitrer @mwizzy128.

Andre igjen påpeker at Franklin er æresgjest på festen og at han derfor også får den beste plassen.

«Om du faktisk hadde sett episoden, ville du visst at Franklin var æresgjest som fikk en spesialstol og et sete der alle kan se han», skriver @queensanaaya

If you really watched you would know franklin was the special guest giving him a special chair and place so everyone can see him — SaNaaya💜💖💙 (@queensanaaya) 22. november 2018

Sto opp mot rasisme i 1968

Scenen som har blitt rettet kritikk mot er en spontant middagsfest på Thanksgiving (Høsttakkefest) i Charlie Brown (Baltus) sin hage. På et tidspunkt ramler ensomme Franklin over hans halvveis ødelagte stol.

Andre forsvarer den klassiske spesialepisoden og påpeker at skaperen Charles Schulz kjempet for å inkludere Franklin i rollebesetningen for å stå opp mot rasisme i 1968.

