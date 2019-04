Israelske velgere bestemmer om Netanyahu beholder makten

Onsdag morgen vil israelerne våkne opp til et valgresultat som vil avgjøre om Netanyahu får enda noen år ved makten etter å ha vært statsminister i sammenhengende ti år.

– Det er mange mennesker som vil at vi skal fortsette denne fantastiske reisen som førte Israel til det beste tiåret i landets historie, sa Netanyahu etter å ha stemt sammen med sin kone i Jerusalem tirsdag.

Netanyahus utfordrere har på sin side et sterkt håp om å overta regjeringskontorene etter den korrupsjonsanklagede «Bibi».

– Trenger to plasser

Seieren er bare ett skritt unna, hevdet Yair Lapid fra partiet Blått og hvitt på valgdagen

– Vi trenger to plasser til for å vinne dette historiske valget i Israel. Alle stemmer som går til andre partier enn Blått og hvitt, er en stemme for Netanyahu, sa Lapid da han stemte i Tel Aviv.

Opposisjonspartiets statsministerkandidat, den pensjonerte generalen Benny Gantz, var også håpefull da han avla stemme. Han ba velgerne ta ansvar for demokratiet og sørge for at landet får «en ny soloppgang og ny historie».

Men selv velgere som ønsker seg nye tider, regner med at Netanyahu kommer til å vinne nok en gang.

– Jeg tror Bibi vil vinne igjen, og at landet bare vil fortsette å bli verre, sa Adi Grinberg til nyhetsbyrået DPA da hun avla stemme i Tel Aviv.

– Hemmelig avtale

De siste dagene har Netanyahu kommet med flere advarsler til tilhengerne sine om at de risikerer å våkne opp til en «venstreorientert» regjering hvis de ikke stemmer. Han har også hevdet at det er inngått en «hemmelig avtale» med arabiske partier om en slik regjering. Utfordreren Gantz har han fremstilt som myk og svak, til tross for hans bakgrunn som general.

Mange israelske velgere har vært usikre på hva de skal stemme på. Netanyahu har en lojal tilhengerskare, men det er også de som er gått lei og begynt å åpne seg for noe annet.

Ifølge Israel-kjenneren Anders Persson ved Lunds universitet har imidlertid opposisjonen mislyktes med å sette spørsmål om velferd, helse og økonomi på dagsordenen. I stedet har valgkampen i stor grad handlet om sikkerhetspolitikk.

– Annen ideologi

Selv om Blått og hvitt på flere områder ligner Likud, og ligger mer til høyre enn til venstre, mener Persson at partiet kan bety en endring i israelsk politikk.

– Det er ingen tvil om at Gantz ligger nær Netanyahu i mange spørsmål. Men han har signalisert en økt vilje til å løse konflikten med Palestina og talt imot en annektering. Det er ulike politikere med ulike ideologier, sier Persson til nyhetsbyrået TT.

I valgkampen har Netanyahu blant annet lansert en kontroversiell plan om formelt å annektere områder på den okkuperte palestinske Vestbredden. Også Gantz vil beholde de israelske bosetningene på Vestbredden, men han håper dette kan skje som ledd i en fredsplan med internasjonal støtte. (NTB)