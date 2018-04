Verdens to største økonomier har nå i flere runder svart hverandre med samme mynt, og frykten for at konflikten vil føre til en bred nedgang i verdensøkonomien øker.

Det foreløpig siste utspillet kom onsdag fra Beijing, der handelsdepartementet varslet 25 prosent toll på ytterligere 106 amerikanske varer, deriblant på biler, fly, soyabønner og kjemiske produkter.

USA eksporterer soyabønner for i alt 14 milliarder dollar (110 milliarder kroner) til Kina i året, noe om utgjør en tredel av USAs totale eksport av soyabønner.

Få timer tidligere hadde Trump-administrasjonen varslet toll på 1.300 kinesiske varer, blant annet på elektronikk, medisiner og flydeler.

Både de amerikanske og kinesiske varene oppgis å ha en verdi på rundt 50 milliarder dollar, eller til sammen 100 milliarder dollar (784 milliarder kroner). De utgjør om lag 17 prosent av den totale handelen mellom de to landene.

Det er bare to dager siden kinesiske myndigheter varslet toll på 128 amerikanske varer. Da var det blant annet import av frukt og svinekjøtt som ble rammet.

Disse varene hadde en verdi på rundt 3 milliarder dollar og ble oppgitt å være et svar på USAs beslutning om å innføre toll på stål og aluminium.

Les også: USA hardt ut mot Kina etter tollinnførsel

Trump benekter likevel at USA er i noen handelskrig med Kina.

– Vi er ikke i noen handelskrig med Kina. Den kampen ble tapt for mange år siden av de tullete, eller inkompetente menneskene som styrte USA, twitret Trump onsdag.

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!