Over en million mennesker samlet seg denne fredagen for demonstrasjoner mot regjeringen i Algerie, opplyser politi på stedet til nyhetsbyrået Reuters.

Protesten var den sjette og største siden 22. februar, da demonstranter første gang gikk ut i gatene med krav om at landets president, 82 år gamle Abdelaziz Bouteflika, må gå av.

Bilder viser protester utenfor hovedpostkontoret i Alger, som er blitt episenteret for demonstrasjonene mot Bouteflika. Politi brukte tåregass og vannkanoner mot demonstranter som kastet stein, men i det store og hele skal demonstrasjonen ha gått fredelig for seg.

– Vi er her for å komme med en siste appell til de som har makt: «Ta med dere tingene deres og gå», sier en 45 år gammel demonstrant til nyhetsbyrået AFP.

Krevde presidentens avgang

Presidenten har den siste uka mistet viktige støttespillere.

Tirsdag leverte forsvarssjef Ahmed Gaed Salah inn en formell begjæring om at det må iverksettes en konstitusjonell prosess for å få Bouteflika avsatt.

Dersom begjæringen blir tatt til følge, vil lederen i overhuset i den algeriske nasjonalforsamlingen midlertidig overta presidentens oppgaver i 45 dager, før det trolig utskrives nyvalg.

Onsdag ba også partiet RND om presidentens avgang. RND har samarbeidet med Bouteflikas parti FNL gjennom flere år.

Protester siden februar

Det har gått over en måned siden Algeries president Abdelaziz Bouteflika i februar kunngjorde at han ville stille til gjenvalg for en femte periode. Bouteflika trakk deretter kandidaturet sitt, men utsatte samtidig valget på ubestemt tid.

Bouteflika tok makten i 1999 i et kupp med støtte fra militæret. Etter at han ble rammet av slag for snart seks år siden, har han knapt vist seg offentlig. Opposisjonen hevder at han bare er en marionett for en bredere maktelite som i praksis styrer landet. (NTB)