Av Hanad Ali

Konferansen, som pågikk torsdag og fredag, er treårsmarkeringen av pave Frans' pavebrev Laudato Si'. Ideen handler om at ansvaret for skaperverket også innebærer ansvar for regnskog, natur og klima.

– Det var spesielt å møte paven. Jeg formidlet ønsket om å samarbeide om regnskogbevaring med mål om å skape et interreligiøst initiativ for regnskog, sier Elvestuen til NTB.

Klimaministeren ledet også et panel under konferansen, som hadde rundt 300 deltakere, deriblant politikere, religiøse ledere og forskningsinstitusjoner. Partene diskuterte klimamålene for de neste to årene, som forsterking av Parisavtalen og at mange nok land når sine nasjonale klimamål.

– Dette er en diskusjon om hva som er viktig, og hvor avgjørende de neste to årene vil bli, sier statsråden.

Konferansen i Vatikanet er en av opptaktene til den store klimakonferansen COP24, som går av stabelen i polske Katowice i desember. Her skal verdens ledere vedta en regelbok for oppfølging av Parisavtalen.

