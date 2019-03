Dansk minister skulle ønske fremmedkrigere var drept

.I likhet med andre vestlige land må Danmark ta stilling til hva som skal skje med danske IS-medlemmer som er pågrepet eller tatt som krigsfanger.

– Det er bedre at de sitter i fengsel her, slik at vi kan jobbe med dem, enn at de reiser fritt rundt. Av to onder er dette det beste, sa Poulsen i et møte med en av komiteene i Folketinget onsdag.

– Det beste hadde vært at de hadde falt i kamp der nede. Men alle har dessverre ikke det, la han til.

Justisministeren fastholdt uttalelsen i et intervju senere på dagen.

– Folk som reiser ned og kjemper for et så sykt og vanvittig system som kalifatet og Islamsk stat, de håper jeg faller i krigshandlinger.

Samtidig understreket Poulsen at IS-medlemmer som tas til fange, skal håndteres av «et sivilisert samfunn som har en rettsorden».

Poulsen er leder for de Konservative, som har mange likhetstrekk med Høyre i Norge. (NTB)