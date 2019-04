Fremdeles håper statsminister Theresa May å unngå at Storbritannia deltar i valget til EU-parlamentet 23. mai.

Men mye tyder på at Storbritannia går mot nok et EU-valg, nesten to måneder etter at landet egentlig skulle vært ute av unionen. Valgkampen er i gang, med to nye partier som begge er besatt av ett tema: brexit.

Farage tilbake

Brexit-forsinkelsen og usikkerheten om hvorvidt Storbritannia i det hele tatt kommer til å gå ut av EU, har provosert EU-motstanderen Nigel Farage tilbake i manesjen for alvor.

Den tidligere lederen i det høyrepopulistiske partiet UKIP har de siste månedene kjempet for kampanjen «Leave means leave», og representerer nå det nystartede partiet med navn Brexit-partiet.

Farage har selv sittet i 20 år i EU-parlamentet, og trodde ikke han skulle fortsette, etter at Storbritannia i 2016 stemte for å gå ut av EU. Men det britiske parlamentet har ikke godkjent Mays utmeldingsavtale mellom Storbritannia og EU.

Utmeldingen er dermed utsatt til 31. oktober, med mindre en avtale er godkjent innen det. Så lenge Storbritannia fortsatt er medlem, må landet delta i valget til EU-parlamentet.

Innen i går måtte partiene melde inn navn på sine kandidater.

Farage frykter nå at brexit ikke blir noe av. Det kan skje dersom det holdes en ny folkeavstemning og folket stemmer for å bli, eller ved at man regelrett trekker tilbake artikkel 50, som utløser utmelding.

– Kan dere forestille dere hva som ville skje dersom et valg ble omgjort i et afrikansk land? Det ville bli opprør og man ville bedt om at FN ble sendt inn. Likevel skjer det i vårt eget land, sa Farage på valgmøte i Clacton-on-Sea denne uka, ifølge The Guardian.

Søsteren til Boris

Brexit-saken har ført til et nytt parti også på den andre siden av debatten, etter at 11 pro-EU-representanter fra både Labour og De konservative brøt ut av sine partier i vinter. De var først uavhengige, men har nå etablert partiet Change UK, som vil ha en ny folkeavstemning om EU.

De mest kjente profilene er Chuka Umunna, gikk kom fra Labour, og Anna Soubry, som gikk fra De konservative. Men en annen kandidat har vekket oppmerksomhet på grunn av familietilhørigheten.

Rachel Johnson, som denne uka ble lansert som kandidat, har en langt mer kjent bror: Boris Johnson, tidligere London-ordfører og utenriksminister. Johnson er en av de tydeligste brexit-generalene og en av de mest aktuelle kandidatene til å ta over for Theresa May når hun går av.

Rachel Johnson under lanseringen av sitt kandidatur denne uka. Hun er søster av Boris Johnson. Foto: NTB scanpix

At søsteren ligger på fullstendig motsatt side av broren i brexit-spørsmålet, kommenterte hun selv slik denne uka:

– Jeg er sikker på at Boris forstår at dette ikke er en stemme mot Boris. Det er en stemme for forandring.

Boris Johnson er en tydelig brexit-forkjemper og mulig etterfølger av Theresa May. Foto: NTB scanpix

Uforutsigbart

Å delta i valget er anslått å koste over en milliard kroner for Storbritannia. Landet har 73 plasser i EU-parlamentet. Ved det forrige valg i 2014 fikk anti-EU-partiet UKIP flest plasser, etterfulgt av Labour og De konservative.

Småpartier i Storbritannia har lettere for å gjøre det bra til EU-valg enn til parlamentsvalg, der det er et system som favoriserer de store.

Valget i år ligger an til å bli det mest uforutsigbare noen gang for Storbritannias del. I år kan UKIP miste mange brexit-velgere til Brexit-partiet.

Ifølge EU-parlamentets egne anslag nylig ligger Labour an til å gjøre det best i valget, etterfulgt av De konservative, deretter Brexit-partiet og så UKIP, melder The Financial Times.

