Advarer mot kreft som knyttes til brystimplantater

Det skriver CNN.

Minst 457 kvinner i USA har så langt blitt diagnostisert med anaplastisk storcellet lymfom (ALCL), ifølge det amerikanske legemiddelverket (FDA). Av disse er det ni som har dødd som følge av krefttypen som påvirker celler i immunsystemet, og som oppstår rundt brystimplantater.

Budskapet fra FDA er klart og tydelig: kvinner med bystimplantater har en større sjanse for å utvikle ALCL sammenlignet med kvinner som ikke har det.

– Vi håper denne informasjonen fører til at tilbyderne og pasientene har viktige, informerte samtaler om brystimplantatet, uttaler det amerikanske legemiddelverket.

Millioner av kvinner med brystimplantater

Ti til elleve millioner kvinner i verden har brystimplantater, ifølge Den amerikanske foreningen for plastiske kirurger og Stiftelsen for plastiske kirurger, skriver CNN.

I Norge har over 100.000 kvinner implantater i brystene, og da i all hovedsak silikon.

– I Norge er det sannsynligvis fire pasienter som har utviklet kreft relatert til brystimplantat, uttalte klinikksjef Kim Alexander Tønseth ved Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus til NTB i november i fjor.

Ber helsevesenet følge med

Siden den tid har advarslene blitt enda sterkere fra amerikansk hold. FDA advarer i et brev tilbydere av helsetjenester om faren ved brystimplantater.

De ber om at alle tilbydere av helsetjenester følger med «spesielt på pasienter med nye hevelser, kuler eller smerter rundt brystimplantater, for å fremskynde diagnosen for denne typen kreft.»

«Vi ber også tilbydere av helsetjenester om å rapportere alle tilfeller av ALCL knyttet til brystimplantater hos pasienter med brystimplantater. Dette inkluderer å rapportere individuelle tilfeller og graden av forekomst dere måtte ha opplevd i deres praksis,» skriver FDA.

De fleste krefttilfellene er blitt påvist hos kvinner som hadde ujevne og ikke glatte overflater på brystimplantatene, skriver CNN.

