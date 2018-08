Verden

Det kunne blitt en ny seier for bevegelsen som ønsket å endre den strenge abortloven i Argentina – etter at Underhuset i parlamentet i juni hadde sagt ja til endring.

I stedet ble endringen stanset i Senatet natt til i går, etter over 16 timers debatt. Dermed blir det likevel ikke tillatt med abort opp til 14 uker, slik forslaget lød, og loven fortsetter som i dag. Abort er kun tillatt i tre tilfeller: Når det er snakk om voldtekt, risiko for mors liv eller hvis fosteret har store skader.

– Enorm mobilisering

Mens anti-abort-siden jubler, var det gråt blant de fremmøtte utenfor Sentatet blant dem som ønsker endring.

Men den folkelige mobiliseringen for en liberalisering er blitt så sterk at dette ikke vil stanses, mener mange kvinnerettighetsaktivster.

– Det er ikke over, sier Natalia Carol (23) utenfor Senatet i Buenos Aires til The Guardian.

Det mener også Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål).

– På tross av dette tilbakeslaget for oss som jobber for kvinners rettigheter, er det et lyspunkt i Argentina at man har sett en enorm mobilisering på få år blant dem som ønsker endring. Det betyr at det er noe som rører seg som er større enn dette. Den bevegelsen kommer ikke til å stoppe nå, sier Lindstad til Dagsavisen.

Hun påpeker at abortdebatten i stor grad handler om klasse.

– Det er et fattigdomsspørsmål og klassespørsmål, i mange tilfeller er det de fattigste som betaler den høyeste prisen og ender opp med farlige aborter, sier Lindstad.

I 2016 døde 43 kvinner i Argentina etter å ha tatt ulovlige aborter.

Irsk endring

Avstemningen i Argentina kom bare få uker etter at Irland, som sammen med Malta har hatt Europas desidert strengeste abortlov, holdt en folkeavstemning der et soleklart flertall stemte for å tillate selvbestemt abort opptil 12 uker.

Resultatet i Irland ble feiret som en seier blant kvinnerettighetsaktivister verden over.

I Latin-Amerika har derimot de fleste land strenge abortlover fortsatt. 97 prosent av kvinner i Latin-Amerika bor i i land med restriktive lover.

– Kun i Cuba og Uruguay er det selvbestemt abort blant de latinamerikanske landene, sier Lindstad.

De siste årene har man sett at konservative krefter i mange latinamerikanske land har kjempet for, og til dels fått gjennom, innstramminger i abortlover.

Men man har også sett eksempler som går i motsatt retning. I Chile fikk man i fjor en oppmykning fra totalforbud til tillatelse i tilfeller av voldtekt, fare for kvinnens liv eller ved livstruende misdannelser hos barnet.

I El Salvador, som har blant verdens strengeste abortlover, ble Teodora Vasquezi 2007 dømt til 30 års fengsel for en dødfødsel. Tidligere i år ble hun sluppet fri etter massiv innsats fra lokale og internasjonale organisasjoner.

I Brasil har Høyesterett startet en høringsprosess for å vurdere om den eksisterende abortloven er grunnlovsstridig.

– Til tross for mange tilbakeslag skjer det også endringer i motsatt retning i Latin-Amerika, sier Gro Lindstad.

Nye forsøk?

Mens 38 senatorer i Argetina stemte mot endring av loven, stemte 31 for, og to avsto fra å stemme. I Underhuset i juni ble det derimot flertall for endring, med 128 mot 123 stemmer. Men så lenge Senatet sier nei, blir det ingen endring i denne omgang.

– Argentina er et konservativt land, og for en del ble nok forslaget om å tillate abort opp til 14 uker for vidtrekkende. Likevel kan det tenkes at denne debatten kan åpne dører for forslag senere om en liberalisering av loven som er snevrere enn det som var foreslått nå, mener Gro Lindstad.

Argentina er hjemlandet til pave Frans, og den katolske kirken har vært blant motstanderne mot endring. President Mauricio Macri er selv imot tillatelse av abort, men hadde varslet at han ville godkjenne lovendringen hvis den også fikk flertall i Senatet.

Abortmotstandere i Argentina er lettet nå.

– Det er en glede å se at samfunnet vårt kan holde seg til et så viktig prinsipp som forsvaret av de mest forsvarsløse, sier en anti-abort-aktivist til BBC.

Men andre har endret mening i løpet av debatten. Tidligere president Cristina Fernández de Kirchner, som nå er senator, er blant dem som har snudd etter at hun så tusenvis av mennesker som mobiliserte i gatene for en endring, og stemte for å tillate abort, ifølge BBC.

