HAMBURG (Dagsavisen): Sebastián Saavedra – eller «Basti» som han gjerne kalles – er født og oppvokst i Hamburg. Anene er fra Sør-Amerika, men det er bydelene der han vokste opp – Barmbek-Uhlenhorst, Winterhude, Eppendorf, Sasel og Eimsbüttel – som preger hans forhold til byen – og verden.

Med en dose sydlandsk lidenskap i miksen.

– Hamburg er en fenomenal blanding av mennesker og kulturer, som gir den bred appell, mener han.

BASTI: Hamburg-guiden med det store smilet. (Bjørn Moholdt)

Her får du puste

Basti foretrekker stedene du ikke alltid finner i turistbrosjyrene. Bakgatene i St. Pauli der han bor, for eksempel.

– Byen blir jo stadig mer moderne og polert, selv her, men St. Pauli har fremdeles en interessant aura som trekker mange ulike mennesker hit, forklarer han når vi – etter en runde i skyggen av det imponerende rådhuset i Altstadt – har funnet oss en benk i «hjemtraktene» hans.

I St. Pauli finner du den berømte – og lenge beryktede – Reeperbahn, som idag er mest som en turistattraksjon å regne. Det er likevel nok av fordums levnet igjen i gatene til å gi bydelen en interessant historisk patina. Det var her norske sjømenn i sin tid fant adspredelse fra havets luner, og Beatles trådte sine musikalske barnesko.

I tillegg til sitt lokale revir fylt med nok barer og småbutikker fremhever Sebastian parkene og de mange åpne områdene som Hamburg har så mange av.

– Byen gir deg mange muligheter til å «puste». Det er knapt noen byer på denne størrelsen med så mange trær for eksempel, forklarer han.

GRØNNE LUNGER: Hamburg har flere trær og grøntområder enn de fleste sammenlignbare byer, som her i Schanzenviertel. (Bjørn Moholdt)

Mange kanaler

Byens største grønne lunge – i hvert fall den mest iøynefallende – er Alster, innsjøen Hamburg på mange måter dreier rundt. Ute på vannet er det stort sett alltid aktivitet. Seilbåter og roere som utfordrer hverandre, kajakker i alle mulige varianter, padlebrett – ja til og med gondoler.

– Selve sjøen er jo fin, men jeg synes det er enda mer spennende å utforske kanalene som skjærer seg inn i bydelene fra innsjøen, sier Basti.

Når de ordene faller har vi fått i oss en «currywurst», den klassiske tyske gateretten med pølse, pommes frites og curry-saus til. Du finner noe lignende i Norge, men ikke helt som her. For enkelte steder i Tyskland opphøyes den nærmest til gourmetmat.

– Som i haute cuisine ligger hemmelighet i sausen, understreker Basti, som så mange andre – uansett samfunnslag – har sine favorittsteder for det enkle måltidet.

Kanalene vi begynte å snakke om underveis i måltidet er på et vis en bakdør inn andre steder i Hamburg du ikke kommer til verken til fots eller med bil.

– Her er flere kanaler enn i Venezia, London og Amsterdam til sammen, rundt 2500, understreker veiviseren, som selv foretrekker bredden av Elben og nærheten til St. Pauli.

– Derfra er det heller ikke langt til nærmeste strand, sier han.

Et kunstverk

Joda, Hamburg har også sandstrender. Langs elven byen er bygget ved ligger noen av disse som perler på en snor, og er hyppig besøkt. Også vinterstid.

Det er likevel andre attraksjoner som trolig imponerer besøkende mer. Det enorme konserthuset Elbphilharmonie for eksempel. Bygget i en slags ny-gotisk stil troner konsertarenaen over elven som et enormt monument over hva Hamburg har fått til siden krigen la byen mer eller mindre i ruiner.

VED ELVEN: Elbphilharmonie (bak t.v.) ble en kostbar affære, men er idag et av Hamburgs største trekkplastre. Havna på begge sider av elven er også blant byens store attraksjoner. (Bjørn Moholdt)

– Det ble en budsjettsprekk for historiebøkene, men det er glemt nå. Elbphilharmonie er noe de fleste av byens innbyggere er uendelig stolt av, mener Tomas Kaiser, som kjenner Hamburg bedre enn de fleste.

Vi møter den sympatiske guiden med Hamburgs byutvikling som spesiale dagen etter turen rundt i St. Pauli. Tomas lovpriser langt på vei den imponerende bygningen ved elven, som er minst like grandios innvendig. Akustikken i konsertsalen finnes det knapt maken til. Så god er den at scene-aktiviteten knapt trenger elektronisk forsterkning.

– Det som skjer langs elven er et «kunstverk» i seg, mener Tomas når vi ruller våre to-hjulinger fra Fischmarkt på havnesiden av St. Pauli langs Portugiesenviertel (portugiser-kvartalet er kjent for sine mange spanske og portugisiske spisesteder), forbi Elbphilharmonie langs Grasbrookhafens nordlige bredd.

– Selv her inne blant høyblokkene i glass og betong har utbyggerne funnet plass til flotte grøntarealer, og sosiale bo-alternativer som skaper stor beboer-variasjon, sier Tomas når vi dreier videre inn i hjertet av det enorme nybygg-prosjektet HafenCity.

RUNDTUR: Sykkelen er ifølge guide Tomas Kaiser en strålende måte å komme rundt i det enorme HafenCity-området på. (Bjørn Moholdt)

Kreativ input

HafenCity har rukket å bli snart 20 år, men er langt fra ferdigstilt. Området inkluderer det UNESCO-beskyttede, enorme handelshus-kvartalet Speicherstadt, og er med sine godt over to kvadratkilometer det største byutviklings-prosjektet i Europa.

– Da frihavner som Hamburg mistet mye av sin betydning lå store deler av dette området til forfall, forklarer Tomas når vi har funnet oss en koselig kafé øst i HafenCity, i enden av en rekke av tidligere fabrikklokaler i brun murstein.

De huser alt fra oppstartsbedrifter innen data til kunst- og kultur-kollektiver. Det er røft og tøft – og ifølge Tomas svært inspirerende.

SPEICHERSTADT: Den karakteristiske pakkhusbyen midt i Hamburg er verdens største i sitt slag, nå beskyttet av UNESCO. (Bjørn Moholdt)

– Mye av det vi tidligere har sett i Berlin skjer nå i Hamburg, mener han.

– Hit kommer kreative menneskers som vil ta del i og bo i en av Tysklands mest dynamiske byer. Det skyldes ikke minst det som skjer nettopp i denne delen av byen.

Da ordene faller er vi igjen overskrevs sykkelen i HafenCitys ytterkant, der det fortsatt gjenstår mye før Hamburgs nyeste bydel er komplett.

– Men det blir den vel aldri, dette er et prosjekt som vil pågå i tiår fremover, forklarer den erfarne byguiden.

Som igjen vil bidra til at denne fenomenale byen stadig vil kunne by på spennende nyheter i årene fremover.

Slik reiser du dit

Norwegian og Eurowings har direkteruter til Hamburg fra Oslo. Du kan også ta buss og tog.

Du finner mer informasjon om byen på www.hamburg.de

Noen opplevelser

En kveldstur med elvebåt, til containerhavna og Speicherstadt, er ikke minst en sterk visuell opplevelse.

Miniatur Wunderland (sjekk videoene på hjemmesiden) er helt spesiell.

UNIK: Miniaturwunderland i Speicherstadt er et fenomenalt sted for både store og små, og en av de største turistattraksjonene ikke bare i Hamburg, men hele Tyskland. (Bjørn Moholdt)

På Hempel’s Beatles-Tour Das Original, med skuespiller og sanger Stefanie Hempel, får du en fin innside-intro av Reeperbahn – og ikke minst The Beatles’ forhold til Hamburg.

Spis godt

Oberhafen Kantine er også omtalt som Hamburgs rarest sted av lokale medier. Her i HafenCitys nordvestlige ytterkant har det vært servert klassiske kjøttboller, lapskaus og «weisswürste» siden 1925. Tysk bondekost på sitt beste.

Il Siciliano ved Johannes Brahms Platz er et mer klassisk italiensk spisested med ditto retter, som carbonara og «saltimbocca alla Romana».

Restaurant Hobenköök i Oberhafenquartier er et annet spesielt spisested, med kortreist mat fra bønder i regionen.

Fontenay gourmetrestauranten Lakeside, Vlet Restaurant, Schönes Leben, Schankwirtschaft og Carls Bistro er også herved anbefalt.

SHOPPINGBY: Hamburg er en by som inviterer til å shoppe, om det er i sentrum eller i en av de mange spennende småbutikkene i de sjarmerende gatene like bortenfor. (Bjørn Moholdt)

Sov godt

Ameron Hotel Speicherstadt Hamburg holder høy kvalitet. Scandic Hotel Emporio ligger fint til i sentrum, har et uttalt bærekraft-fokus og sågar elektrisk billading i kjellergarasjen.

Skal du virkelig slå deg løs med et hotell som knapt har sin make kan du sjekke inn på luksushotellet The Fontenay, som ligger strålende til ved Alster-sjøen og bare en liten spasertur fra sentrum.

---

Visste du at…

…ordet hamburger er synonymet med en person fra Hamburg? Matretten kom senere.

…pakkhusområdet Speicherstadt i 2015 ble erklært verdensarvsted av UNESCO?

…det som i dag er bydelen Altona i mer enn 200 år lå under Danmark?

… Hamburg har så mange broer og kanaler at byen ofte omtales som «Nordens Venezia»? Faktisk er der flere broer i Hamburg – rundt 2500 – enn hva London, Amsterdam og Venezia har til sammen!

… Hamburg er Tysklands mediehovedstad? Over 10 000 små og (noen kjempe)store mediebedrifter holder til i byen, alt fra film, forlag, tv-stasjoner, reklamebyråer, trykkerier og radiostasjoner.

… Hamburg også en viktig musikkby, nummer to i Europa etter London (Beatles trådte sine «barnesko» her)? Innsidetips: Her finnes flere strålende vinylbutikker, med gode priser på brukt.

… skal det felles et tre over en viss alder, må kommunen godkjenne det - selv om treet vokser i en privat hage? Det finnes over fem millioner trær i byen, rundt tre trær per innbygger. 27 parker og 900 km med gangveier har gjort Hamburg til Tysklands grønneste by.

---

