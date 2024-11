Trygge turer i høstfjellet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

BERGEN (Dagsavisen): Å begi seg ut på lange fjellturer i høstvær og -mørke er ikke spesielt lurt, og heller ikke noe Den Norske Turforening (DNT) anbefaler. Mange av hyttene deres er også stengt for sesongen.

Men det betyr ikke at turgleden må stagges helt til våren. For det finnes masser av flotte, trygge men utfordrende turer innenfor allfarvei. Her er DNTs anbefalinger for turer i nærmiljøet i de største byene.

Oslo:

En topptur til Kobberhaugene i Oslomarka mens løvet fortsatt henger på trærne kan være en fargesprakende opplevelse. Turen kan starte fra Frognerseteren eller Sørkedalen, og går gjennom fint skogsterreng til over 500 høydemeter. Underveis er det flust av utsiktspunkter og muligheter for å ta seg en pause.

Ren idyll på Kobberhaugen. (Marius Dalseg Sætre)

Ved Kobberhaughytta kan de som fnyser av høsttemperaturer kaste seg i vannet like i nærheten. Greit å få av seg svetten også, kanskje.

En rundtur tar cirka fem timer og regnes som middels krevende. DNTs hytte kan bookes på nettet for overnatting.

Bergen:

Når man er i byen mellom de syv fjell, er det naturlig å trekke opp i høyden for en søndagstur. Men er man lei av trasking i motbakke, kan man alltids søke skogens ro på flatmark. Kanadaskogen ligger i Bergen vest, mellom Fyllingsdalen og Loddefjord. Starter man turen ved Tennebekk kan en eventuell firbeint turpartner få frislipp i en inngjerdet hundepark, før båndet må på igjen og man begir seg innover den preparerte grusstien.

Kanadaskogen er trær og atter trær. (Kim Rasmussen)

Terrenget har også kuperte partier og bratte bakker, men er stort sett for en enkel fottur å regne. Som alltid i skogen er det mye vakker natur, man passerer vakre tjern, elver og artige lekeområder. Hele turen tar omtrent to timer.

Stavanger:

Det er fullt mulig å drive øyhopping i oljebyen, og sør på Vassøy, like ved badeviken Peisaren, kan man krysse over til holmen Vassøykalven på en spektakulær hengebru. På holmen kan man utforske den sjarmerende perlen, som kan by på svaberg og kystlynghei.

Hengebrua på Vassøy er Instagramvennlig til tusen. (John Petter Nordbø)

Ellers er Vassøy rikt utrustet med flotte steder, og en godt merket tursti rundt hele øya. Rundturen tar en god halvannen time å fullføre, og man kommer seg dit med båt fra Bakerbrygga på Jorenholmen.

Og igjen er det muligheter til å bade for de tøffeste, ved den nevnte badeviken Peisaren.

Trondheim:

Å komme seg opp i høyden i Bymarka i Trondheim kan gjøres på Våttåkammen. Ifølge DNT er fjelltoppen markas beste utsiktspunkt med flott utsikt over Ila og midtbyen.

Tidligere var Våttakammen en vardeplass hvor det ble tent bål i fred og krigstid for å varsle farer. Nå er det et yndet turmål for turglade trøndere og besøkende, med cirka 250 høydemeter totalt.

Panoramautsikt over Trondheim. (Janne Horgen Tegnander)

Turveien er tilgjengelig fra flere steder, men det vanligste startpunktet er Driftsvegen i storsvingen i Vestoppfarten. Turen er på tre kilometer tur-retur og tar rundt en time.

Kristiansand:

Alle elsker Sørlandet, og det er fullt mulig å komme seg ut i naturskjønne omgivelser som ikke ligger i skogkanten av Kristiansand. For eksempel til Vennesla. Der anbefaler DNT Tømmerrenna som en perfekt nærtur sammen med familien.

Turen starter i Steinsfossen kraftstasjon og går langs den gamle tømmerrenna som ble brukt til å frakte tømmer. Det er en enkel fottur med flott utsikt over vann og skog på 7,5 kilometer.

Vil man heller til Mandal er Tjortedal et godt alternativ. Inni den fredelige skogen finner man også en av DNTs hytter. Langt fra annen bebyggelse, og med åpne sletter og beitende dyr, minner hytta om et lite gårdsbruk i lia.

Rene bonderomantikken. (Levi Jansen)

Tromsø:

Nå er det ikke lenger uvanlig å se nordlys sør i landet, men det er likevel noe helt annet å se det i Tromsø. Høsten er det særlig gode muligheter for å se fargespillet på himmelen.

Enda bedre er det å se det fra en fjelltopp, uten annen lysforurensing. For en lett tilgjengelig, men bratt, fjelltur kan man ta sherpatrappene til Steinbøhytta via Fjellheisen. Her er det viktig å være godt skodd, da stien kan være glatt.

Mens det fortsatt er snøfritt kan man slenge seg ned i terrenget for en liten hvil. (Sindre Thoresen Lønnes)

Turen starter ved Ishavskatedralen og oppover mot tregrensa til platået ved Fjellheisen. Underveis forserer man 1000 trinn i sherpatrappen før man når toppen og en helt storslagen panoramautsikt over byen. Fortsetter man videre kommer man til Steinbøhytta, for en pause med medbrakt kaffe og matpakke.

