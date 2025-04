Dumdum Boys feirer 40-årsjubileum på Norges største scener

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De siste dagene har Dumdum Boys lagt ut en rekke videoer i sosiale medier der de har hintet til at noe er på gang. Noen fans har trodd de kanskje skulle gi seg. At 40 år er nok. Det er det foreløpig ingen tegn til.

I stedet var avsløringen at det kritikerroste bandet skal ut på en storslagen norgesturné på noen av landets største musikkscener i forbindelse med jubileet, kan Dagsavisen nå avsløre.

Dumdum Boys til Oslo Spektrum

– Vi skal feire oss selv, sier Kjartan Kristiansen, gitarist og låtskriver i Dumdum Boys.

– Vi har ikke gjort dette bare for å ha det gøy. Vi ønsker også å gjøre noe nytt, legger bassist Aslak Dørum til, og forteller samtidig at det er trommeslager Sola Jonsen som har vært den største pådriveren for jubileumskonsertene.

Resultatet har blitt fire show i landets fire største byer:

Oslo Spektrum (7. november 2026)

DNB Arena i Stavanger (14. november 2026)

Grieghallen i Bergen (21. november 2026)

Trondheim Spektrum (28. november 2026)

Gutta i bandet har aldri spilt på så store scener før.

«Mer og større» nevnes som nøkkelord for hva fansen kan forvente seg av disse konsertene. Eventuelle gjesteopptredener vil ikke jubilanten si noe om foreløpig. Bandet lover også mer tid til prat mellom låtene.

Ønsker å gi ut ny musikk

Fram mot disse fire jubileumsshowene har bandet ingen konsertplaner. De har med andre ord god tid til å lage ny musikk.

Det er de allerede i gang med. For tiden øver de én uke i måneden, ifølge gitaristen og bassisten.

– Vi står ikke der og spiller på gamle låter, forteller Dørum ærlig.

Han røper at de ønsker å gi ut ny musikk før 40-årsjubileet neste år. Om det blir i form av et album, gjenstår å se.

– De eneste som kan ødelegge for det, er oss, forteller Kristiansen.

– Hvis vi spiller inn noe, så kommer vi ikke til å sitte å ruge på det. Vi vil heller få det ut, legger Dørum til.

Dumdum Boys har hatt en innholdsrik karriere. Her fra en konsert på OverOslo i fjor. Nå ser de fram til å feire 40 år med et brak. (Mode Steinkjer)

Den beste konserten – så langt

Selv om Dumdum Boys nå skal prøve å «fylle Spektrum», trenger de ikke mange fans for å lage bra liv. Når vi ber de to bandmedlemmene trekke fram noen høydepunkter fra karrieren, nevner Kristiansen en konsert i Berlin for noen år tilbake.

Han titter bort på Dørum, som begynner å le. Bandkollegaen vet hva som kommer.

Dumdum Boys, som synger på norsk, har ikke et like stort fotfeste i musikkmiljøer utenfor Norges landegrenser. Den kvelden, i et klubblokale i Berlin, møtte det ifølge Kristiansen og Dørum opp 21 personer, inkludert vakter, teknikere – og bandet selv.

– Jeg tror vi hadde solgt to billetter, pluss noen som ble delt ut radio, mimrer Kristiansen.

– Etterpå fortalte lydmannen vår at det var den beste konserten vi noen gang har hatt, legger han til.

– Det er de opplevelsene som er minst forventa som ofte blir de mest fantastiske, er Dørums oppsummering av den lille og – for mange – ukjente konsertopplevelsen i utlandet.

Dumdum Boys lader opp til 40-årsjubileum i 2026. Her er besetningen som skal innta Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim: Aslak Dørum (fra venstre), Mikael Lindqvist, Prepple Houmb, Kjartan Kristiansen og Sola Jonsen. (Jonathan Vivaas Kise)

Dumdum Boys 2026

Denne gangen blir det neppe 21 tilhørere. De fire konsertarenaene som bandet skal spille på høsten 2026, rommer til sammen over 30.000 publikummere.

– Markerer disse fire konsertene et punktum for karrieren?

– Nei. Heller et komma eller kolon, svarer Dørum med et smil.

