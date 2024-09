Høstferien: – Mange er bevisste på pris

To av ti planlegger høstferie i 2024. Dette er tre prosent mindre enn i fjor, viser en fersk undersøkelse fra Virke.

– Dette er en noe lavere andel enn tidligere år, men ikke alarmerende. Jeg hadde forventet at tallet lå lavere enn det gjør, med tanke på den dyrtiden vi lever i akkurat nå, sier Audun Pedersen, direktør for reiseliv i Virke.

Pedersen mener at rentenivået, prisstigningen og dyrtid kan ha påvirket manges prioriteringer, men for noen har reiselysten triumfert.

– Tilbakemeldingen fra næringen er at folk er mer bevisste på pris. Flere velger all-inklusiv for å ha mer forutsigbar økonomi og andre velger å lage måltider selv istedenfor å spise ute på restaurant for å gjøre ferien billigere, forklarer han.

Audun Pedersen, direktør for reiseliv i Virke sier at det er fortsatt ikke sent til å bestille seg en tur til utlandet til høstferien. (Virke)

– Søker seg til varmere strøk

50 prosent av de som planlegger høstferie skal på utenlandsferie.

De mest populære destinasjonene er Spania, Hellas og Storbritannia, mens 46 prosent av de som skal ha ferien opplyser at de skal ta høstferie hjemme i Norge, ifølge Virke sine undersøkelser.

De mest populære destinasjonene i Norge: Innlandet, Trøndelag og Vestlandet. Undersøkelsen viser at man gjerne tar ferien i nærheten av der man bor. Dette har sammenheng med at mange som har høstferie i Norge, tilbringer denne på privat hytte eller hjemme.

– Dette er også i tradisjonens tro. Vi nordmenn liker ikke å eksperimentere i høstferien. Derfor velger man ofte reisesteder der man har vært før, eller områder der man har kjøpt hus eller hytte, sier Audun Pedersen.

Les også: UDI snur: Sara Valieva får likevel opphold: – Veldig lettet (+)

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold sier at kortreiste ferier har blitt en stor trend, og at de ser at folk benytter seg av hele Norge året rundt. (Per Sollerman)

En undersøkelse gjort av NHO støtter også Virkes funn som viser at omtrent halvparten av de spurte forteller at den økonomiske situasjonen påvirker reiseplanene, enten ved at de endrer reiseplaner eller ved at de bruker mindre penger på selve reisen.

– Det er tydelig at nordmenn verdsetter opplevelser og avkobling, selv når økonomien er strammere, administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold og legger til:

Ifølge Devold ser mange på ferie som et nødvendig avbrekk fra hverdagen, og blant de som blir igjen i landet så er det spesielt storbyferier i Norge som frister i år. Oslo seiler opp som høstens favorittreisemål.

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)

– Du trenger ikke eie hytte, for å feriere på hytta

Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT) sier at den fantastiske Fuglemyrhytta i Nordmarka, er bare en T-banetur unna. Og hopper du på Bergensbanen, kan du bokstavelig talt ta toget til døra på Hallingskeid, og nyte høstferien på Hardangervidda. (Marius Dalseg Sætre/Marius Dalseg Sætre)

Om du verken har hytte eller råd til å ta en utenlandsferie akkurat nå, trenger ikke høstferien å koste skjorta. Det påpeker Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT).

– Høsten er en av de fineste tidene ute, med tusenvis av farger på trærne, frisk luft og lav høstsol. Mange tenker kanskje at det å reise bort i høstferien er dyrt, men sånn trenger det ikke være. På DNTs selv- og ubetjente hytter får du overnatting til noen hundrelapper, og barnemedlemmer overnatter gratis, forteller han.

Solvang sier at man må ikke reise langt for å få de gode naturopplevelsene. DNT er kanskje mest kjent for hytte til hytte-tilbudet deres på fjellet, men de har også flere bynære hytter. Derfor mener han at de fleste trenger faktisk ikke reise mer enn en førtifem minutters tid for en natt på hytta.

– Mulighetene er mange, og oppnåelige på et stramt feriebudsjett, og uten å ha planlagt så mye. Du trenger ikke eie hytte, for å feriere på hytta!

Solvang sier at her i landet er vi så heldige at de fleste av oss har tilgang til nydelig natur rett utenfor døra. Derfor må man ikke på topptur for å få de gode naturopplevelsene.

– Mange av foreningene har gratis aktivitet for barnefamilier i skoleferiene, og mange tilbyr også gratisplasser på aktivitetene sine i feriene. Vi vil at alle skal ha mulighet til å være med ut på tur, sier han.

Les også: Høstutstillingen: Har vi for mange kunstnere? (+)