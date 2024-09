Magisk by - magiske strender

PRAIA da PIPA, BRASIL (Dagsavisen): Høsten er i døråpningen og snart er det kaldt, mørkt og surt. Da ligger ikke Brasil så langt unna, og Nordøst-Brasil enda nærmere. Rett under ekvator ligger Pipa, et av få steder på denne jord som har et tørt, tropisk klima.

Temperaturen ligger på rundt 29-30 grader, men det føles aldri for varmt fordi det blåser en konstant sørvestlig vind som har en kjølende effekt.

Surfere og hippier

På 1970-tallet ble Pipa oppdaget av surfere og hippier. Da var det en søvnig fiskerlandsby. Nå er Pipa en av Brasils hippeste byer i konkurranse med Jericoacoara i Cearà, som har en lignende historie og atmosfære.

Selv om Pipa har utviklet seg til en attraktiv og fasjonabel ferieby, har den fremdeles beholdt litt av sin sjarm og identitet. Byen er omgitt av strender både i nordover og sørover. Landskapet er variert med alt fra rosa klipper, svart, vulkansk stein, palmer og naturlig laguner.

På dagtid er det fredelig i hovedgata i Pipa. Om kvelden yrer det av folk som spankulerer fram og tilbake. (Børre Haugli)

Stort utvalg

Når du ikke er på stranden, har byen et stort og variert utvalg av restauranter. Alt fra dyrt og eksklusivt, til billig og lokalt. Byen tiltrekker seg alle typer folk. Hotellene og pousadaene (brasiliansk pensjonat/hotell) dekker alt fra det luksuriøse til det enkle og billige. Derfor har byen klart å beholde egenart og sjarm.

Delfinstranda sett nordover mot Praia Madeiro. Som skapt for en spasertur. (Børre Haugli)

Pipa har etter hvert fått et veldig aktivt natteliv. Og spesielt i helgene kommer det folk fra Natal, Jao Pessoa og Recife for å feste. Men det er også lett å unngå det som et aktivt uteliv fører med seg. Mange pousadaer ligger utenfor sentrum, som for eksempel Pipa Park, og oppleves som stille og fredelig.

I selv Pipa by ligger Bystranda. Livlig og folksomt ved lavvann. (Børre Haugli)

Nattetid er det et yrende liv på hovedgata Avenida Baia dos Golfinhos. Her sprader brasilianerne fram og tilbake kvelden gjennom, gammel og ung. Men utenfor ferietiden er det stille i ukedagene og Pipa oppleves som døsig og avslappet. Folk er mer pratsomme, og livet går saktere.

Synes du at livet kan bli litt for hektisk i Pipa, kan du i stedet velge Tibau do Sul som ligger 20 minutter kjøring nordover. Her finnes fine og rimelige overnattingsmuligheter og en rekke med strandrestauranter med en veldig hyggelig og avslappet atmosfære.

Øde og stille i Praia Barra do Cunhau. (Børre Haugli)

Der alt har stått stille

Sørover ligger Barra do Cunhau. Stille og rolig med overnattingsmuligheter og noen få restauranter. Ta en øl og se på ferjetrafikken over Rio Curimatau.

Baia Formosa er en ganske typisk by i Nord-Øst Brasil. (Børre Haugli)

Og enda litt lengre sørover finner vi Baia Formosa. Kanskje den mest autentiske brasilianske byen i området rundt Pipa. Byen ble også oppdaget av surfere og hippier på 1970-tallet. Men i motsetning til Pipa så har alt stått stille siden da. Her er det gode overnattingsmuligheter og restauranter.

Reiser du enda et stykke sørover, kommer du til en virkelig perle, Praia do Sagi. Her kan du få et billig rom helt ned til strandkanten, fantastisk sjømat og ei sandstrand som er som tatt ut fra drømmeland.

De beste strendene

Mange reiser til Pipa og området rundt på grunn av strendene. De er mange, vakre og varierte. Dette er de beste strendene rundt Pipa og litt til:

Den sørligste delen av Delfinstranda. Langgrunt og små bølger. (Børre Haugli)

1. Praia Baía dos Golfinhos eller Delfinstranda som den kan oversettes med. Grunnen er at det er slett ikke umulig å svømme med delfiner som leker i bølgene. Hvis du er redd for å bli truffet av en hoppende delfin, kan du ta en båt på delfinsafari. Stranda strekker seg flere kilometer mot nord og er hvit og finkornet. Veldig fin å gå på og bademulighetene varierer. Mot sør ligger den i le fra vinden og bølgene fra sør. Den er langgrunn og passer veldig bra for barn. Lengre nordover tar vinden, bølgene blir større og krever litt mer for å bade. Du trenger ikke gå langt for å være helt for deg selv.

Delfinstranda ligger i gangavstand fra Pipa, men du kan bare gå dit på lavvann. Så husk å gå tilbake før høyvannet står på sitt høyeste. Ingen grunn til å bli der, for det er få fasiliteter. Du får kjøpt drikke og kan leie parasoll og solstol.

Praia Madeiro. (Børre Haugli)

2. Praia Madeiro: Stranda nord for Delfinstranda er Madeiro. Hit kan du ta taxi fra Pipa (10 minutter), eller du kan gå (på lavvann) fra Pipa. Det tar rundt 45 minutter. Litt kinkig passering på et nes, men det er fullt mulig med bra skotøy.

Hit kommer surferne og hit kommer du hvis du skal surfe for første gang. Det er flere surfeskoler, og innerst i bukta er bølgene nybegynnervennlige. Pass deg for solbrente legger når du ligger på surfebrettet. Strandrestauranter, barer, massasje og solstoler er det flere av, og som gjør at du kan tilbringe hele dagen her. Atmosfæren er avslappet.

Bystranda i Praia do Pipa. (Børre Haugli)

3. Praia de Pipa, eller Bystranda: Livlig og sentralt. Strandbarene og restaurantene ligger tett. Du sitter og ser på folkelivet, mens vannet stiger og du til slutt sitter med halve stolen under vann. Da er det på tide å gå hjem. Finkornet strand, men ikke så idyllisk som strendene nord for byen. Men her er flere laguner der vannet samler seg og er en yndet plass å ligge å dra seg. Perfekt for barn i alle aldre. Folk spiller fotball og volleyballnett er satt opp. Livlig og sjarmerende.

Creperia Marinas i Tibau do Sul. (Børre Haugli)

4. Praia de Tibau do Sul: Ligger helt ute på et nes som tar av for bølgene. Nydelig liten strand og fantastiske laguner som ligger i skjul for bølgene. Veldig gode sjømatbarer og prøv ut restauranten Creperia Marinas med sin nydelige utsikt. Livlig på søndag. 20 minutter med bil fra Pipa.

Praia Amor. (Børre Haugli)

5. Praia do Amor: Dette er surfestranda for viderekommere. Oversatt betyr det Kjærlighetstranda, men lokalt blir den også kalt De dødes strand. Her er det store bølger og livsfarlige understrømmer. Men det er fullt mulig å ligge i vannkanten og kjenne på vannet, eller gå noen hundre meter sørover og legge seg i en lagune. Men det er vakkert på Amor, og en god plass på å se på mennesker som surfer eller driver annen aktivitet på stranda. Flere restauranter og barer. Gangavstand langs vannet, uansett høy- eller lavvann. Kjørevei helt fram.

Brasils strender er som skapt for å gå på med innlagte pauser på små strandbarer som her i Praia Barra do Cunhau. (Børre Haugli)

6. Praia Barra do Cunhau: Kritthvit strand som nesten er overveldende. Ligger 45 minutter kjøring sør for Pipa. Bedagelig og stille med noe få strandbarer. Lite folk og fint bad i le av vinden og bølgene.

Skilpaddespor på Minas Beach. (Børre Haugli)

7. Minas Beach: Ligger en times gange sør for Pipa. Det er også kjørevei. Dette er et naturreservat med en blanding av svart vulkanstein og kritthvite strender. Vanskelig å bade på grunn av bølger og strøm, men er rekke laguner gjør at du får avkjølt deg. Er du heldig kan du se kjempeskilpadder. De kommer på land og legger eggene sine. Dette blir merket av naturoppsynet.

Utsikt fra Pousada Manga Rosa i Sagi. (Børre Haugli)

8. Praia do Sagi: Ligger egentlig litt langt unna for å bli vurdert, men må med for de som vil utforske området litt mer. Sagi ligger rundt 1,5 timers kjøring sør for Pipa. Det er mulig å gå på strendene helt fra Pipa. Da må du regne med tre dagers tur med overnattinger underveis. Men dette er en veldig autentisk og sjarmerende liten by med et stille strandliv. Det er fiskerne som dominerer og noen få turister. Her finner du Pousada Manga Rosa som ligger helt i strandkanten og like bortenfor finner du Uca Bar og restaurant som serverer fantastisk sjømat. Dette er for de som søker stillheten og bruset fra havet.





---

Hvordan reise: Tap Air Portugal flyr fra Oslo, via Lisboa til Natal. Billigste alternativ om vinteren er ca. 15.000 kroner per person. Du kan faktisk velge og stoppe i Lisboa i maks tre døgn på vei opp eller ned.

Den beste tiden er i november og desember, det er den tørreste tiden med mest stabilt vær. Holdt deg unna jule- og nyttårshelgen, da koster overnatting over det dobbelte av prisen i november og første del av desember. Januar er brasilianernes ferie og det blir fort folksomt. Bo: Et utall av hoteller og pousadaer. I alle prisklasser. Pipa Park (fra 1.200 kroner per natt) hvis du vil bo litt utenfor sentrum, men i gangavstand. Norsk eier. I sentrum, Boutique Hotel Marlin’s, (fra cirka 1.000 kroner per natt). Stilig og moderne med en fantastisk utsikt.

Du finner alt av restauranter i Pipa. Prøv Tapas restaurant. I sentrum, variert og god mat. God stemning. Obs: Pipa er en relativt fredelig by med lite kriminalitet. Pass på eiendelene likevel. Sola er det farligste. Solfaktor 50 under hele oppholdet. Bruk solhatt, sola står rett over deg.

---

