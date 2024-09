Ekspert: Slik går du fram med pensjonskalkulatorer

– Det finnes flere gode kalkulatorer der ute, og min erfaring er at de blir stadig bedre, sier jurist og leder for Formue Pensjonsrådgivning, Alexandra Plahte.

– Det er imidlertid viktig å vite hvilke kalkulatorer man bør bruke og – ikke minst – hvordan lese de ulike kalkulatorene, sier Plahte.

Hun har lang erfaring som pensjonsrådgiver for både virksomheter og ansatte i privat og offentlig sektor. Hun har holdt en rekke foredrag om pensjon og er mye brukt som pensjonsekspert i media.

Pensjonsekspert i Fagforbundet, Steinar Fuglevaag, advarer Dagsavisens lesere mot å stole blindt på de ulike pensjonskalkulatorene for å beregne hva man i sum vil få utbetalt som pensjonist. Hovedårsaken er flere store endringer i pensjonsreglene, som er underveis og ikke innarbeidet i kalkulatorene ennå.

Plahte støtter at det kan være vanskelig å få full oversikt – og at ikke alle blivende pensjonister vil få alle svarene på ett sted.

– Det er ikke rart at folk blir forvirret når de søker på hvor de kan logge seg inn for å finne oversikt over egen pensjon, og får opp alt fra «Min pensjon» og «Din pensjon» til «Norsk Pensjon», sier Plahte til Dagsavisen, og fortsetter:

– Søker man på ordet «pensjon» på nettet, får man opp et nær ubegrenset antall nettsider, kalkulatorer og artikler. Med et tilnærmet utømmelig informasjonsbehov er det bra at det finnes mye god informasjon på nettet, men mange opplever nok at pensjon uansett er et komplisert tema det er vanskelig å få god oversikt over.

– Alle ønsker naturlig nok å føle seg trygg på at man har tilstrekkelig grunnlag for å kunne treffe riktige valg. Og mange kan nok spare både tid og penger ved å ha vært inne på de «riktige» nettsidene og kalkulatorene i forkant. Det er imidlertid greit å vite hvilke nettsider og kalkulatorer man trygt kan bruke og hvordan lese informasjonen man får der, understreker Plahte.

Ikke full oversikt ett sted

Siden pensjonspengene kommer fra forskjellige kilder, bør du også bruke mer enn én kalkulator for å få oversikt over hele pensjonen din, poengterer Plahte.

Folketrygden kommer fra Nav og er basert på garantipensjon og inntektspensjon.

I tillegg får du pensjonsutbetaling fra arbeidsforholdene du har hatt, gjerne kalt tjenestepensjon, som kan variere stort fra arbeidsgiver til arbeidsgiver og mellom ansatte i offentlig og privat sektor.

– Pensjon kommer som kjent fra tre kilder: Nav, pensjon gjennom arbeidsforhold og din egen sparing. For å få best og mest mulig oversikt over pensjonene, bør man logge seg inn på flere kalkulatorer. Logger man seg inn på nettsiden til pensjonsleverandøren hos nåværende arbeidsgiver, får man riktig nok opp både estimater fra pensjonen gjennom jobben og alderspensjonen fra Nav. Men på den annen side får man mye mer informasjon om Nav-pensjonen gjennom Navs nettsider, forklarer Plahte.

Hun anbefaler derfor at du starter med å logge deg inn på Nav for å få oversikt over hva du ligger an til å få derfra. For å få oversikt over pensjon gjennom arbeidsforhold, anbefaler hun at du først logger deg inn hos Norsk Pensjon.

– Der får man en grei oversikt over pensjon gjennom ulike arbeidsforhold. Deretter kan man logge seg inn på den eller de aktuelle leverandørenes nettsider for ytterligere informasjon om sine ordninger, sier Plahte.

---

Ekspertens anbefalte pensjonskalkulatorer

Start med Navs pensjonskalkulator for å få oversikt over pensjon fra folketrygden .

. For oversikt over pensjonen du får gjennom ulike arbeidsforhold , gå til Norsk Pensjon.

, gå til Norsk Pensjon. Har du offentlig tjenestepensjon, kan det hende du må hente informasjon hos Statens pensjonskasse (SPK), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eller Oslo pensjonsforsikring (OPF).

Kilde: Alexandra Plahte, jurist og leder for Formue Pensjonsrådgivning

---

Hun erfarer at hovedutfordringen for mange er at man ikke helt vet hvor man skal begynne, hva man skal spørre om, hvilke kalkulatorer man bør bruke og – ikke minst – om man kan føle seg trygg på resultatet man får av de ulike kalkulatorene.

– Det hjelper selvsagt ikke hvor god en kalkulator i utgangspunktet er til å estimere antatt pensjon hvis den ikke også er brukervennlig nok. Feil input gir naturlig nok feil resultat, påpeker eksperten.

Roser Nav

Ved å logge deg inn på «Din pensjon» hos Nav, får du god informasjon, ifølge Plahte, som beskriver:

– Der får du oversikt over lønnsinntektene du har hatt opp gjennom årene og kan enkelt simulere hva du ligger an til å få i alderspensjon, gitt ulike uttakstidspunkter. Lurer du på konsekvensene av for eksempel å trappe ned i stilling og lønn, kan du også enkelt simulere dette.

Plahte roser også Navs pensjonskalkulator, som hun mener er god så lenge du bare er klar over hva du må sjekke i tillegg.

– Nav-kalkulatoren er blitt superbra og kan absolutt anbefales. Det er likevel greit å merke seg et par ting når man skal estimere alderspensjon, sier hun og forklarer:

– Allerede på første side på kalkulatoren er det nemlig en del som stusser over spørsmålet: I hvilken sektor jobber du? En del blir usikre fordi de har jobbet både i privat og offentlig sektor. Andre blir forvirret fordi de jobber i privat sektor, men er omfattet av offentlig tjenestepensjon. Typisk gjelder dette fristilte virksomheter. For disse personene framstår kalkulatoren misvisende. Det burde egentlig blitt spurt om hvilken form for tjenestepensjonsordning du er omfattet av, i stedet for hvilken sektor du jobber i, mener Plahte.

Alexandra Plahte er jurist og leder for Formue Pensjonsrådgivning. (Einar Aslaksen / Formue Pensjonsrådgivning)

– Nav-kalkulator viser et øyeblikksbilde

Du vil beregne framtidig, antatt alderspensjon hos Nav og må naturlig nok legge inn hva du realistisk forventer av framtidig inntekt. Men på den posten er det allerede oppført en inntekt basert på siste års registrerte ligning, påpeker hun.

– Dersom man hadde spesielt høy eller spesielt lav inntekt det året, bør man legge inn et beløp tilsvarende dagens normalinntekt. Mange lurer på om de ikke også bør legge inn framtidige lønnsreguleringer, men Navs kalkulator viser et øyeblikksbilde uten hensyn til framtidige reguleringer, forklarer Plahte.

Dersom du vil ha svar på hvordan en nedtrapping, eller et kraftig lønnshopp, vil påvirke pensjonen din fra Nav, mener eksperten at det er enkelt å få anslag på det ved å legge inn den nye, forventede inntekten.

– Det er også viktig å være klar over at tallene som framkommer på Navs kalkulator er beregnet etter det beløpet man har lagt inn, uten hensyn til framtidig regulering av lønn og pensjon eller til inflasjon, opplyser Plahte.

Er du så heldig å være omfattet av avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor, kan også denne beregnes på Nav-kalkulatoren, men da må du unngå følgende felle, ifølge Plahte:

– Å få opp et tall på kalkulatoren over årlig AFP er på ingen måte en garanti for at man faktisk har rett til AFP. Det må du sjekke selv. Og Navs kalkulator viser naturlig nok bare beregnet størrelse på en eventuell AFP basert på dagens regelverk – et regelverk som på sikt ventes endret, poengterer hun.

– Kan være forvirrende for mange

Tjenestepensjonen din får du god oversikt over hos Norsk Pensjon, mener eksperten. Selv om du kan gå direkte til pensjonsleverandøren, pleier hun alltid å anbefale at du først går til Norsk Pensjon.

– Der får man nemlig oversikt over pensjon også fra tidligere arbeidsforhold, forklarer Plahte.

Som hos Nav, er det også hos Norsk Pensjon viktig å være klar over hvilke forutsetninger som ligger inne i de ulike tallene som framkommer, understreker Plahte.

– Har man offentlig tjenestepensjon, får man normalt ikke opp tall på årlig pensjon på nettsiden til Norsk Pensjon. I så fall må man gå direkte til pensjonskassen, typisk Statens pensjonskasse (SPK), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eller Oslo pensjonsforsikring (OPF), forteller hun.

Hun erfarer at det for mange kan være forvirrende at den årlige pensjonen man får oppgitt hos Norsk Pensjon, fra en innskuddsordning, normalt ikke er det samme som man får oppgitt hos pensjonsleverandørens egen portal, der innskuddsordningen ligger.

– Felles for nettsidene er at det er prognoser som ligger inne, mens forskjellen ligger i hvilke forutsetninger prognosene er basert på. Pensjonsleverandøren vet for eksempel hvilken investeringsprofil man faktisk ligger inne med, noe Norsk Pensjon jo ikke vet, forklarer Plahte.

Med investeringsprofil menes andel aksjer i en fondsparing og hvor høy eller lav risiko man tar for at verdien kan svinge – mens man venter på å tjene på en verdiøkning.

Dessuten er det viktig å være klar over:

– Beregningene av pensjonen man får gjennom jobben, viser hva man forventes å få i årlig pensjon derfra – gitt at man fortsatt er omfattet av ordningen for eksempel fram til fylte 67 år.

Plahte opplever for øvrig at nær alle pensjonsleverandørene nå har nettsider med kalkulatorer hvor man kan estimere årlig pensjon og få omregnet pensjon fra fripoliser gitt endret utbetalingstid og så videre.

– Mange av disse kalkulatorene er gode, mens enkelte nok oppleves mindre brukervennlige, sier hun.

Plahtes råtips til de største skeptikerne

Føler du deg fortsatt ikke helt trygg? Da finnes det enda en kilde du kan oppsøke, tipser eksperten.

Finansportalen.no er en tjeneste levert av Forbrukerrådet, som har til hensikt å ivareta forbrukernes rettigheter.

– Målet er å gi den enkelte bedre mulighet til å kunne ta riktige valg når det gjelder alt fra pensjon og forsikring til banktjenester med mer. Dette er med andre ord en objektiv nettside i den forstand at den inneholder masse god faktainformasjon. Forbrukerrådet har som kjent ingen annen interesse enn at man som forbruker skal få tilgang til informasjon som gir et best mulig grunnlag for å kunne treffe riktige valg, poengterer Plahte, og fortsetter:

– På Finansportalen finner man mange digitale verktøy og kalkulatorer, som har til hensikt å hjelpe den enkelte til å få et mest mulig objektivt grunnlag for å kunne sammenligne pensjons-, forsikrings-, bank- og investerings- og spareprodukter. Portalen inneholder mye nyttig informasjon forklart på en forståelig måte, erfarer Plahte.

– Det gjør at jeg absolutt anbefaler den enkelte å gjøre seg kjent med portalen og det som ligger av informasjon der. Også denne portalen er stadig under utvikling, noe som er positivt, avslutter hun.

