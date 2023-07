Vintyver fra Georgia

Det hele startet opp med at en liten gruppe venner med vinbakgrunn ville gjøre noe med at en større andel av de beste georgianske familievinene var helt ukjente på markedet – og ble for det meste konsumert av eierne selv. Først i 2018 ble vinene fra firmaet Wine Thieves tilgjengelige også utenfor Georgia.

Fire av vinene er på polets bestillingsutvalg, skjønt flere av dem er å få en rekke polutsalg. Produksjonen er tradisjonell ved at vinene lages på amforaer eller store leirkrukker kalt for Qvevri.

Wine Thieves Rkatsiteli Dry Amber Wine 2019, en oransjevin laget på rkatsitelidruen, og som er fermentert og lagret seks måneder på amfora. En perfekt vin til spekemat og ost.

Rødvinen Wine Thieves Saperavi Qvevri 2020 er laget på samme måte, og er en saftig og krydret vin med nydelig syrlig kirsebærfrukt som er perfekt til grill- og sommermat. Nytt på polet er også Wine Thieves Mtsvane som er en fyldig og fruktig hvitvin med fint mineralpreg.

Blant ukens viner er også Bourgogne Aligoté fra Sylvain Pataille. Den byr på stor konsentrasjon og nydelig mineralpreg og er super til kraftige rette av skalldyr og stekt fisk.

15485301 Wine Thieves Mtsvane 2021 (Georgia) kr 199 (87 poeng) (BU)

Har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus, tropisk frukt og urter. Har middels fylde og smaker av tropisk og tørket frukt sammen med urter og mineraler før den avslutter syrlig og godt.

13372401 Wine Thieves Rkatsiteli Dry Amber Wine 2020 (Georgia) kr 189,90 (87 poeng) (BU)

Har ravgyllen farge og lukter av fersken, sitrus, honning, tørket frukt og te. Har fin konsentrasjon og smaker av forsiktig utviklet og tørket ferskenfrukt sammen med urter og krydder. Har noe tannin og bra syre i avslutningen.

13936201 Wine Thieves Saperavi Qvevri 2020 (Georgia) kr 199,90 (87 poeng)

Har nokså kraftig rødlilla farge og lukter av mørke og syrlige bær sammen med urter og krydder. Har god konsentrasjon og smaker av mørke bær sammen med forsiktig tørket frukt, urter og krydder. Har noe tannin og bra syre i avslutningen.

13454501 Sylvain Pataille Bourgogne Aligoté 2021 (Burgund, Frankrike) kr 359,90 (92 poeng) (BU)

Har nokså kraftig gulfarge og lukter av eple og sitrus sammen med forsiktig mineralpreg. Har fin konsentrasjon og smaker av sitrus og syrlig eple sammen med en god del mineraler før den avslutter med nydelig syre.

Ukens anbefaling:

1453001 Ch. du Val de Mercy Petit Chablis 2022 (Burgund, Frankrike) kr 219,90 (86 poeng) (BA)

Denne chablisen har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus sammen med eple og tropisk frukt. Er nokså lett i smaken og smaker av sitrus og eple sammen med forsiktig mineralpreg og god syrlighet. Dette er en finfin vin til reker og sommermat servert iskald en varm sommerdag.

