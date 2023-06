Godt fra Campania

Vinhuset Mastroberardino ble etablert i 1878 og holder til i landsbyen Atripalda i Campania, og er en av produsentene som har sørget for å sette distriktet på kartet som et av Italias beste vinområder. Campania er i stor grad preget av den aktive vulkanen Vesuv, og området rammes ofte av større og mindre jordskjelv. I 1980 fikk Mastroberardino ødelagt store deler av eiendommen, noe som gjorde at de kunne bygge opp et nytt og moderne produksjonsanlegg.

Nytt på polet er Novaserra Greco di Tufo 2022 og Mastroberardino Taurasi 2018. Førstnevnte er laget av druen greco og er en mineralsk og meget bra hvitvin laget på ståltank. Når det gjelder taurasien er den laget av aglianico som har fått 24 måneder på fransk eik og det kjennes – selv om dette er svært vellaget. Fyr opp grillen og drikk den til noen bra entrecôter eller lagre den noen år. Når det gjelder Mastroberardinos flaggskip, Radici Taurasi Riserva 2015, er denne ekstremt vellaget og er blant Italias aller beste viner.

Blant ukens viner er også Conceito Contraste, hvitvin fra Douro-dalen i Portugal, som er god, frisk og mineralsk – og som er å få på polets basisutvalg.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

15276201 Mastroberardino Novaserra Greco di Tufo 2022 (Campania, Italia) kr 289,90 (89 poeng) (BU)

Har nokså lys gulgrønn farge. Lukter av sitrus sammen med pære, blomst, urter og mineraler. Har nokså bra konsentrasjon og smaker av eple, sitrus, pære sammen med urter og mineraler før den avslutter med nydelig syre.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

15376101 Mastroberardino Taurasi 2018 (Campania, Italia) kr 359,90 (89 poeng) (BU)

Har nokså kraftig rødlilla farge og lukter av mørke bær sammen med sedertre, kaffe og sjokolade. Har meget bra konsentrasjon og smaker av mørk kirsebærfrukt og mørk sjokolade med noe bitterhet. Avslutter med en god del tannin og nydelig syre.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

1053001 Radici Taurasi Riserva 2015 (Campania, Italia) kr 529,90 (93 poeng) (BU)

Har middels kraftig rødlilla farge og lukter av mørke bær sammen med tørket frukt, sedertre og mineraler. Har meget bra konsentrasjon og smaker av mørk og forsiktig tørket bærfrukt sammen med lakris og fint integrert fatpreg. Avslutter med en god dose tannin og herlig syre.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

15420701 Conceito Contraste Douro Branco 2021 (Portugal) kr 204,90 (87 poeng) (BA)

Har lys gulgrønn farge og lukter av eple og sitrus sammen med fersken og en god del mineraler. Har bra konsentrasjon og smaker av eple og sitrus sammen med urter og nydelig mineralpreg og hint av fat før den runder av med strålende syre.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

Ukens anbefaling:

15514701 Inspira Bardolino 2022 (Veneto, Italia) kr 129,90 (83 poeng) (BA)

Middels kraftig rødlilla farge og lukter krydret kirsebærfrukt sammen med urter og blomster. Er nokså lett og smaker av saftig kirsebærfrukt sammen med urter og krydder før den runder av med lite og ingenting tannin og super syre.

