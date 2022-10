Bra naturvin fra Biokult

Biokult består av en liten gruppe økologiske sertifiserte vingårder i Burgenland, helt øst i Østerrike. Siden 2005 hatt som felles mål å produsere økologiske viner av topp kvalitet. I tillegg forplikter medlemmene av kooperativet seg til å beskytte miljøet, fremme biologisk mangfold og jobbe for å skape og opprettholde et sunt jordsmonn i vinmarkene. De ulike medlemmene dyrker sine egne druer, mens det er Angela Michlits fra Meinklang som er ansvarlig for å lage vinene.

Flere av vinene til Biokult er å få på polet, blant annet Biokult Weiße Blumen 2021 som er en lett og deilig oransjevin laget av grüner veltliner, welschriesling, og muskat.

Verdt å få med seg er også Biokult Pet Nat Red 2021 som er en frisk og saftig rød boblevin som var nyhet på bestillingsutvalget i september.

Blant ukens viner er også Ch. Simard 2011. Dette er en moden og mørk østsidebordeaux fra St- Emilion laget av 20 prosent cabernet franc og resten merlot som er perfekt til høstens vilt og kraftige kjøttretter.

På tampen tar vi også med oss en barolo fra Giovanni Viberti. Vinen er meget bra, prisen er hyggelig og den er å få de aller fleste polutsalg.

---

Foto: Vinmonopolet (Foto: Vinmonopolet)

12506401 Biokult Weisse Blumen 2021 (Østerrike) kr 179,90 (87 poeng) (BA)

Har forsiktig uklar oransje farge. Lukter av sitrus og aprikos sammen med melon og urter. Er nokså lett i smaken der det går i sitrus sammen med eple og fersken, urter og mineraler. Avslutter med herlig syre.

---

---

Foto: Vinmonopolet (Foto: Vinmonopolet)

14752801 Biokult Pet Nat Red 2021 (Østerrike) 179,90 (87 poeng) (BU)

Nokså kraftig uklar rødlilla farge og en god del brusing når den skjenkes i glasset. Lukter av røde bær, sammen med urter og krydder. Har en god del bobler og smaker av syrlige bær og urter før den runder av med herlig syre.

---

---

Foto: Vinmonopolet (Foto: Vinmonopolet)

7824201 Ch. Simard 2011 (Bordeaux, Frankrike) kr 269,90 (88 poeng) (BA)

Lukter av forsiktig utviklet frukt sammen med paprika og urter. Har nokså bra fylde og smaker av utviklet bærfrukt sammen med krydder og noe vegetalt. Avslutter med noe tannin og finfin syre.

---

---

Foto: Vinmonopolet (Foto: Vinmonopolet)

2097301 Viberti Giovanni Barolo Buon Padre 2018 (Piemonte, Italia) kr 329,90 (90 poeng) (BA)

Har lys rødbrun farge. Lukter av forsiktig utviklet kirsebærfrukt sammen med tre, grafitt og lyse blomster. Har bra konsentrasjon og smaker av kirsebær, tørket frukt, urter og mineraler. Runder av med nydelig syre og nokså heftige tanniner

---

---

Foto: Vinmonopolet (Foto: Vinmonopolet)

Ukens anbefaling:

3346801 Marques de Riscal Rueda Superior 2021 (Spania) kr 139,90 (85 poeng) (BA)

Ukens vin er en bra og billig hvitvin fra Rueda i Spania som har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus og eple sammen med pære og noe blomsteraktig. Er nokså lett i smaken der det går i sitrus og pære sammen med urter og mineraler før den avslutter med finfin syrlighet. Drikk til reker og skalldyr eller til alt og ingenting.

---