Slår tilbake mot Kleopatra-kritikken: – Hvorfor trenger noen mennesker at Kleopatra skal være hvit?

Den nye Netflix-dokumentaren «Queen Cleopatra» har fått mye oppmerksomhet, allerede før premieren 10. mai. Dokumentarserien om Kleopatra fikk en rekke personer til å klage over at den kjente faraoen portretteres av en mørkhudet skuespiller.

Blant dem er egyptologen Zahi Hawass, som ifølge egyptiske medier mener Netflix bidrar til å spre falsk informasjon om egyptisk historie ved å sende den kommende dokumentarserien.

– Kleopatra var gresk, noe som betyr at hun var blond, ikke svart, sier han ifølge Egypt Independent.

Det gikk så langt at en egyptisk advokat saksøkte Netflix for å gjøre Kleopatra svart i dokumentaren, ifølge samme avis.

Nå har dokumentarens regissør for første gang uttalt seg offentlig om kritikken.

Mener skuespilleren ligner mer enn Elizabeth Taylor

I et innlegg i Variety forteller regissør Tina Gharavi om bakgrunnen for valget om å gi rollen til den mørkhudede skuespilleren Adele James.

– Det historikerne kan bekrefte er at det er mer sannsynlig at Kleopatra så ut som Adele enn Elizabeth Taylor noen gang gjorde, er noe av det hun skriver.

Dette er ansiktet mange forbinder med Kleopatra i dag: Elizabeth Taylors portrettering av dronningen. (20th Century Fox)

Elizabeth Taylor spilte Kleopatra i filmen med samme navn fra 1963 – et av de mest kjente portretteringene av faraoen i moderne tid.

Regissøren forteller også at hun under researchen til dokumentaren innså hvilken politisk handling det ville være å se Kleopatra portrettert av en svart skuespillerinne.

– Hvorfor burde ikke Kleopatra være en melaninrik søster? Og hvorfor trenger noen mennesker at Kleopatra skal være hvit, skriver hun.

– Heller narkoman enn svart

Ghavari, som har iranske aner, beskriver reaksjonene på nettet som en enorm hatkampanje.

Regissør Tina Gharavi svarer på kritikken. (TheOfficeOfficial / Wikimedia)

– Hva er det som plager deg så mye med en svart Kleopatra, skriver hun i et innlegg på Twitter, med lenke til innlegget hennes i Variety.

Regissøren skriver også om hvordan TV-serien «Rome» portretterte Kleopatra som det hun kaller en sleip, utsvevende narkoman.

– Egypt så ikke ut til å ha noe imot det. Hvor var forargelsen da? Men å fremstille henne som svart? Vel, skriver hun.

– Kanskje er det ikke bare det at jeg har regissert en serie som portretterer Kleopatra som svart, men at jeg har bedt egypterne om å se seg selv som afrikanere, og at de er rasende på meg for det. Det er greit for meg, legger hun til.

Skuespiller Adele James (i midten) sammen med noen av de andre skuespillerne som deltar i dokumentarserien om Kleopatra. (Netflix)

Kleopatra

Kleopatra var dronning i Det gamle Egypt fra 51 til 31 f.Kr.

Hun var den siste dronning og farao av det ptolemeiske kongedømme i Egypt.

Kleopatra fikk barn med de romerske keiserne Julius Caesar og Marcus Antonius.

Kleopatra tok sitt eget liv 39 år gammel.

Hun har i ettertid blitt portrettert en rekke ganger, inkludert i moderne teater og film.

Kilde: SNL

