Fra kaos til oase

Klær som henger sammenklemt på uregjerlige, ulike kleshengere. Sko, vesker og belter hulter til bulter. Det hverdagslige rotet kan få hvem som helst til å skjemmes over sitt eget klesskap.

Men det er mulig å snu garderobekaos til orden! En kikk på interiørdesigner Jannice Wistrand garderoberom gir håp.

– Jeg synes det kjennes luksuriøst å gå inn her, sier Jannie Wistrand om garderoberommet sitt. (Johan Nilsson/TT/NTB Tema)

På plassbygde hyller ligger strikkegensere pent brettet etter farge. Kjoler og skjorter er luftig hengt opp på ensartede kleshengere i snorrette rekker.

Avstressende sted

Jannice Wistrands garderobedrøm går i pudderrosa, brunt og messing. Hun har innredet rommet under et skråtak på soverommet i villaen fra 1700-tallet. Arealet er ikke stort, men alt har sin tilmålte plass. Her kobler hun av og stresser ned, forteller hun.

– Jeg synes det kjennes luksuriøst å gå inn her. Min filosofi er å gjøre det beste ut av det man har. Med litt omtanke og fiksing kommer man langt, sier Wistrand og fortsetter:

– Da vi flyttet inn for tolv år siden, var kleskroken under skråtaket dårlig utnyttet. Det vare bare satt inn en enkel stang til kleshengere med en benk under. Jeg så raskt mulighetene.

Strikkeplagg bør oppbevares liggende for å holde fasongen. Tynnere plagg i vevde stoffer – som skjorter og kjoler – trives derimot best på kleshengere. (Johan Nilsson/TT/NTB Tema)

Til daglig driver hun et interiørfirma basert på prinsippene bak feng shui og ideen om at vi blir påvirket av alt vi har rundt oss.

– Det handler om å skape balanse. Feng shui-metoden har gode verktøy for det, sier hun.

Fargesortering

Nå er det selvsagt ikke alle forunt å kunne sette av plass til en egen walk-in-garderobe. Det er likevel fullt mulig å skape balanse og orden med de samme prinsippene i vanlige klesskap. Nøkkelen er god struktur. Bare ved å skape et mer avslappende inntrykk for øyet har man kommet langt.

– Bruk identiske kleshengere, det lar klærne komme bedre til sin rett. Og prøv å både henge og brette klærne i fargerekkefølge. Det er nemlig ofte fargen – og ikke typen plagg – man orienterer seg etter når man skal kle seg, sier Wistrand.

Men organiseringen er ikke mye verdt hvis du ikke først prioriterer hva som faktisk skal inngå i garderoben. Dels fordi det selvfølgelig er lettere å holde orden i en garderobe med færre ting, og dels fordi klærne holder seg penere hvis de ikke er presset tett sammen.

– Et tips når man skal rydde i klærne sine, er å ta fram absolutt alt, inkludert kåpene i gangen og alt som er satt vekk i klesbokser. Slik får du bedre oversikt over hva du faktisk har, og hvordan klærne kan kombineres. Man finner ofte nye bruksområder, sier Jannice Wistrand.

Små poser med lavendel sprer deilig duft i garderoben. (Johan Nilsson/TT/NTB Tema)

Hun forteller at hun ser gjennom alt og legger til side mye før hver nye årstid.

– For eksempel når sommeren begynner å gå over i høst. Det er viktig å ta denne gjennomgangen, for få bor jo så stort at de kan ha alt framme. Så ta bort sommerklærne når det begynner å bli høst, og oppbevar dem i et annet rom, kott eller lignende.

Henge og ligge

Det som fortsatt skal få være i garderoben, må oppbevares smart. Tynnere og lettere plagg som skjorter og kjoler bør henge på kleshengere, mens strikkeplagg beholder fasongen best når de ligger brettet sammen på hyller.

Planlegg og avgrens områdene for kleshengere og hyller på forhånd. Godt planlagt oppbevaring av sko og tilbehør kan også gjøre underverker for følelsen av å ha en ryddig garderobe.

Klær som legges i skuffer, bør ikke brettes for mye eller ligge for tett og trangt. Det er mer behagelig å kunne se alle plaggene og bla uhindret mellom dem. Også her er avgrensning viktig – akkurat som for mindre ting som undertøy, undertøy og sokker.

– Innerskuffer i tekstil eller plast er veldig nyttig for å gi støtte og avgrensning, sier Jannice Wistrand.

Belter kan gjerne oppbevares på spesialhengere med kroker. (Johan Nilsson/TT/NTB Tema)

Garderobens innervegger og garderobedørens innside kan brukes til spesialoppbevaring hvis man har begrenset med plass. Du kan for eksempel bruke ringer eller «over døren-kroker» til å oppbevare belter eller skjerf, det frigjør mye annen plass. Det er også mulig å skjære til et speil og sette det opp på innsiden av døren.

Det lille ekstra

Uavhengig av størrelsen på garderoben, er det alltid en god idé å investere i atmosfæren. Belysning inne i garderoben eller skapet gir et luksuriøst inntrykk og kan enkelt oppnås med en lysstripe eller en spotlight.

Å legge et lite teppe på gulvet gjør også mye for følelsen – hvis garderoben er så stor at du kan gå inn i den. Det trenger verken være dyrt eller vanskelig:

– Jeg ordnet meg et rimelig vegg-til-vegg-teppe ved å kjøpe en billig tepperest som jeg skar til etter mål og la inn, forteller Jannice Wistrand.

Mer plass i klesskapet

Tre en sammenkoblingskrok på kleshengeren, og heng neste kleshenger på denne kroken. Dermed rommes dobbelt så mye på samme plass. (NB: Du kan bruke for eksempel en hårstrikk i stedet for en krok.)

Skillevegger på hyllene gjør det enklere å holde orden.

Selv i skuffene kan det være behov for skillevegger eller innerskuffer for å unngå kaos. Et alternativ er å stikke ned biter av kartong mellom de brettede plaggene.

Vesker tar mindre plass om man plasserer dem inni hverandre.

Alt må ikke nødvendigvis oppbevares inni skapet. For å frigjøre plass kan du for eksempel henge dine fineste pensko på en stige som lenes mot veggen. Både dekorativt og praktisk!

Klær som ikke er i sesong, eller som du bruker sjelden, kan oppbevares i kasser som skyves innunder sengen.

Ha gjerne en separat kasse for hånden, der du kan legge klær skal repareres eller trenge flekkfjerning.

Hygienetips

Tørk støv og støvsug inni garderoben med jevne mellomrom. Tekstiler skaper mye støv.

La brukte plagg henge utenpå skapet, eller på en stumtjener. Vil du oppbevare dem i skapet, kan du snu kleshengeren motsatt vei, s husker du at plagget er brukt.

Sedertrekuler kan legges mellom plaggene for å holde småkryp unna.

Vil du ha god lukt i garderoben, kan poser med lavendel kan henges på kleshengere eller legges i skuffene.

Kilder: Jannice Wistrand, Metro Mode, Emilia De Poret, Hem & Hyra

