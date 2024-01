Overgangsalder: Slik kan kvinner og menn bøte på plagene

– Hos kvinner er det ganske tydelig at de er kommet i overgangsalder. Hos menn er det litt mer ullent, sier seksjonslege Per Medbøe Thorsby ved Hormonlaboratoriet ved Oslo universitetssykehus.

Han snakker om perioden i alles liv der egenproduksjonen av kjønnshormoner faller. Denne perioden kan arte seg svært ulikt fra person til person. Og selv om alle på et eller annet vis skal gjennom overgangsalderen, snakkes det ikke så mye om den.

Tristhet

– Hos kvinner vil eggstokkene slutte å produsere kjønnshormoner, spesielt østrogen og progesteron, men også en liten mengde testosteron. Den mest merkbare konsekvensen er selvsagt at menstruasjonen til slutt opphører. Hos menn er det en lett reduksjon i testosteron, men det skjer normalt svært gradvis og har vanligvis liten virkning på kroppen. Det påvirkes også av en del ytre faktorer, sier Thorsby.

Begge kjønn kan oppleve symptomer som humørsvingninger, søvnproblemer og tristhet, samt utfordringer med hukommelse og konsentrasjon. Det kan variere om plagene er direkte følger av hormonfall eller om de skyldes stress, angst eller depresjon.

Redusert muskelmasse

Hormonfall fører også til at muskelmassen reduseres og kroppen forandrer form. Man får mer fett på midten og mindre hår på hodet. Energinivået og nysgjerrigheten på livet kan føles annerledes enn før. Tørre slimhinner og problemer med ereksjon kan gjøre det vanskelig å gjennomføre samleie og bidra til nedsatt sexlyst.

Hos kvinner vil det relativt raske og ujevne fallet i hormoner i tillegg kunne medføre hetetokter og nattesvette.

Heldigvis finnes det råd, og overgangsfasen i livet vil også ha sine positive sider.

Hormontilskudd

Noe av det første mange tenker på, er å erstatte hormontapet eller utjevne en eventuell hormonubalanse i kroppen. I praksis er det ikke så vanskelig å tilføre hormoner. Testosteron fås som krem og i sprøyter, mens østrogen kan gis i tabletter, som plaster og i krem.

– Tar du noen av disse preparatene, vil du øke konsentrasjonen i kroppen og få en effekt, sier Thorsby.

– I mange år var det vanlig å tenke at alle kvinner med symptomer på overgangsalder skulle behandles med tilskudd av østrogen. Bruken var også basert på en teori om at østrogentilskudd forebygget hjerte- og karsykdommer, men det viste seg å være feil. Når det i tillegg kom fram at østrogen kunne medføre en viss risiko for kreft, stupte bruken, forteller han.

Det har etter hvert kommet fram at risikoøkningen for kreft for de fleste kvinner er svært liten.

Mot beinskjørhet

– Mye tyder på at flere enn dem som får det i dag, burde få litt østrogen. Spesielt de som har mye hetetokter rett etter overgangsalderen. Det er en kjempegod behandling for beinskjørhet. Vi ser også at det brukes en del testosteron både hos kvinner og menn, og bruken ser ut til å være økende, sier Thorsby.

Mannlige kjønnshormoner kan nemlig også hjelpe på kvinners plager, noe spesialist i kvinnesykdommer Inger Øverlie konkluderte med allerede i 2003. Hun fant at kvinners problemer i overgangsalderen, som hetetokter, muskel- og skjelettplager og psykologisk stress, kunne knyttes til lavt nivå av mannlig kjønnshormon.

– Så er det også slik at 2 prosent av alle menn over 40 år har testosteronmangel, ikke bare et naturlig lavere nivå enn før, og de skal ha behandling med tilskudd, sier Thorsby.

Testosteron eller ei

Når menn får tilskudd av testosteron, er mer sexlyst og bedre evne til ereksjon blant de første endringene som vil dukke opp.

– Det er også en teori at bortfall av testosteron henger sammen med nedsatt sexlyst hos eldre kvinner, og at tilskudd vil kunne hjelpe. Det er ennå ikke godkjent indikasjon for å gi testosteron til kvinner for å øke libido, men det diskuteres internasjonalt. Vi lever alle veldig lenge nå, og da blir et slikt ønske naturlig, sier hormoneksperten.

Han påpeker likevel at det er mange andre faktorer enn alder som spiller inn på produksjonen av akkurat testosteron. Særlig for menn vil livsstilsendringer kunne øke kroppens testosteronnivå.

– Det desidert viktigste menn kan gjøre for testosteronnivået, er å gå ned i vekt. Da vil det frie testosteronet i kroppen øke. Litt regelmessig trening vil også øke testosteronet.

Kvinner kan imidlertid ikke gjøre noe for å øke egenproduksjonen av hormoner igjen.

– Nei, der har eggstokkene sluttet å produsere alle tre, og da blir det ikke mer – så enkelt er det.

Når det gjelder progesteron, eller gestagener som de heter som tilskudd, kan disse brukes sammen med østrogen hos kvinner, men Thorsby mener det ikke har noe for seg å tilføre det til menn.

Sunne valg

Mange av opplevelsene som tilskrives menn og kvinners overgangsalder, skyldes ofte at livssituasjonen endrer seg midt i livet.

Sexolog Kristin Evjen i Ålesund sier at begge kjønn kan oppleve depresjon, humørsvingninger, et mindre aktivt liv og vektøkning. Overgangsalderen faller sammen med en periode i livet der mange har barn som flytter hjemmefra, og gamle foreldre som trenger mer hjelp. Mange sliter også i forholdet til egen partner. Kanskje føler man seg lite attraktiv og utdatert på flere områder i livet.

– Det jeg opplever som verst, er at overgangsalderen gjør at mange får et annet syn på seg selv. De tenker at de ikke er den samme personen som før, for de ser annerledes ut og føler seg annerledes, sier Evjen.

Hun mener det er viktig å huske helheten: Mye av det som skjer med oss fysisk, påvirker psyken – og dermed hvordan vi handler og oppfører oss. Derfor er det svært viktig, mener hun, at man ser på hvordan man lever og tar noen sunne livsstilsvalg.

– Det har positiv effekt på psyken og synet på seg selv å spise sunnere, trene regelmessig og gå ned i vekt.

Regelmessig fysisk aktivitet kan også forbedre humøret og søvnen. Det har også svært positiv effekt på den fysiske og psykiske helsen å kutte ut røyking og kutte ned på alkoholinntaket.

Andre hjelpemidler

Det finnes mange tips om kosttilskudd, kremer og matvarer som skal ha spesielt god effekt på overgangsplager. Rent praktisk anbefaler for eksempel Apotek1 å drikke mye kaldt vann og være forsiktig med sterkt krydret mat, alkohol og kaffe hvis man sliter med hetetokter.

Noen tilskudd skal stimulere til økte hormonnivåer, mens andre skal motvirke synkende hormonnivåer og hormonubalanse. Noen av disse inneholder progesteron- eller østrogenlignende plantebaserte ingredienser.

– Funker noe av dette?

– Jeg har ikke stor tro på det, selv om mange hevder å ha nytte av det. Det er ikke vitenskapelige bevis for god effekt. Det anbefales for eksempel soyaprodukter, fordi soya ligner på østrogen og rent kjemisk kan ha en virkning i kroppen. Og vi har sett at noen kvinner har nytte av dem, men de fleste har det ikke, sier Thorsby.

Sexolog Evjen sier at kvinner som får problemer med sex og lyst på grunn av tørre slimhinner, kan å prøve seg fram med glidekremer og salver. Evjen er spesialist i sexologisk rådgivning og behandler både menn og kvinner i overgangsalderen.

Hun forteller at de primært kommer til henne med utfordringer i sexlivet. En stor del får svært god effekt av «accept and commit therapy», som er en terapeutisk tilnærming for å akseptere og føle seg vel med den man er, og omfavne at man blir eldre og er i endring.

– Det handler også om å håndtere – ikke ignorere eller bekjempe – skuffelser og smerte i livet, forklarer Evjen.

Også sexolog Margrethe Salvesen Klippenberg anbefaler å ikke bare «la livet skje med oss». I 2019 beskrev DeLillos den følelsen i låten «Bare gråte», som ifølge Lars Lillo-Stenberg handler om at han selv har ventet på at noe skulle skje, for så å skjønne at det har skjedd uten at han fikk det med seg.

– Det er vel slik det føles å komme i overgangsalderen, også for menn, uttalte han den gangen.

– Men heldigvis, det handler om følelser som forandrer seg fra dag til dag. Et ønske om å bare gråte resten av livet, er ikke et konstant behov, la han til.

Klippenberg sier overgangsalderen for mange oppleves slik, som den største av alle «wake up calls» i livet.

– Alt vi har undertrykt, ignorert og skuffet under teppet, vil komme opp og tre fram i bevisstheten vår. Dette kan være en overveldende opplevelse. Mange kan kjenne på avmakt, mens andre vil få en ekstra giv til å ta tak i utfordringene, jobbe med dem, lære av dem og «gi slipp» på veien til bli den neste utgaven av seg selv.

---

Overgangsalderens fordeler

Bare én av tre kvinner vil faktisk oppleve sterke plager i forbindelse med overgangsalderen, og bare halvparten av menn vil oppleve fall i testosteron som et problem. Mange synes det er flott å slippe blødninger og PMS-plager. Både kvinner og menn kan nyte mer frihet, selvinnsikt og livserfaringer. Likevel har denne fasen av livet fått et negativt stempel.

– Mye av informasjonen som er tilgjengelig for oss, handler om negative konsekvenser og symptomer. Det skaper mye frykt og skam knyttet til en helt naturlig overgang i alles liv, sier sexolog Margrethe Salvesen Klippenberg.

For overgangsalderens del er de positive sidene underkommunisert, sammenlignet med barndom, pubertet, ung voksen og moden voksen, mener hun.

– Særlig for kvinner skaper vi oppfatninger om at livet leves best i de yngre år. Det er snart på tide å utfordre disse utdaterte versjonene om kvinners liv og sesonger, sier Klippenberg.

Hun kaller overgangsalderen for «innhøstingsfasen», fordi man kan sanke fruktene av alt man har sådd i de andre fasene.

---