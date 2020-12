Svar på Dagsavisen-quiz 18. desember

1. Hva heter Ibsens siste skuespill, hvor dette sitatet er henter fra: "For jeg er født til kunstner, ser du. – Og blir så aldri annet enn kunstner allikevel."? Når vi døde vågner



2. I hvilken verdensdel lever skaberakksjakalen? Afrika



3. Hva kalles en person fra Nesodden i Viken? Nesodding



4. Hva heter Danmarks neste største by? Århus



5. Hvor ligger Vemork kraftstasjon? Ved Rjukan



6. Hva kalles med en forkortelse fastlandsforbindelsen som knytter Magerøya til fastlandet? FATIMA



7. Hvem ble igjen regjeringssjef i Norge 1. februar 1942, etter fem måneder med Administrasjonsrådet og over ett år med regjering direkte under Terboven? Vidkun Quisling



8. Hvor i Kina snakkes kantonesisk? Sør-Kina (rundt Hongkong)



9. Hva lanserte filmregissøren og journalisten Arne Skouen i forbindelse med filmanmeldelser i VG i 1952, som først dukket opp i Dagbladet tidlig på 1990-tallet? Terningkast



10. I hvilken anledning ble Eiffeltårnet bygget? Verdensutstillingen i 1889

