Over 70 tiltak skal få fart på boligbyggingen

Av Isabel Bech/NTB

– Det er mange som har sterke meninger om boligpolitikken og om hva som skal til for at vi får bygd flere boliger. Mange av innspillene kan være litt vage og lite konkrete, sier Stenseng (Ap) i en pressemelding.

Stenseng satte derfor i april ned en arbeidsgruppe for å få konkrete forslag til tiltak som kan forenkle plan- og byggesaksprosessene.

Det er «betydelig potensial for forenklinger», slår arbeidsgruppen fast.

– Ingen av tiltakene vil likevel alene kunne utløse en stor økning i boligproduksjonen, og det vil ta tid før man ser samlet effekt av tiltakene. Mange tiltak må gjennomføres for å nå målet, det gjelder både kortsiktige og langsiktige tiltak, heter det.

Forenkle planprosesser

Gruppen består av representanter for byggenæringen, kommuner og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Det klart størst potensialet for å kutte tidsbruk knyttes til plan. Blant annet er dagens arealplaner for detaljerte, og kommunene har ulik praksis, ifølge gruppen.

– Planprosesser må bli raskere, enklere og mer forutsigbare. Dette vil ha stor betydning for kostnadene knyttet til gjennomføring av boligprosjekter, heter det.

Gruppen foreslår blant annet:

tydeligere avgrensing av detaljnivåer i arealplaner

standardisering og digitalisering av plan- og byggesaksprosessene

innføring av tidsfrister for alle involverte aktører

Skepsis i byggenæringen

Listen inneholder tiltak om plan, byggesak, TEK og annet. Arbeidsgruppen mottok nærmere 200 innspill til tiltak fra eksterne aktører.

– Nå må kommunesektoren og byggenæringen samarbeide for å finne ut hva de mener er de beste tiltakene, sier Stenseng.

Ifølge Dagens Næringsliv er flere store boligutbyggere skeptiske og mener flere tiltak blir nødvendig dersom boligbyggingen skal øke så mye som regjeringen legger opp til.

Igangsettingen av nye boliger har stupt de siste årene.

Stenseng understreker overfor avisen at det ikke er en «uttømmende liste» med tiltak hun har mottatt. Kostnadsnivået og renten er en vesentlig faktor, erkjenner hun.

– Det er ikke omhandlet her, men det betyr jo ikke at vi ikke jobber for å bidra til å redusere prisveksten og forhåpentlig få ned renten, for det er en viktig del av det. Så jeg tror vi må gjøre mange ting samtidig, og det er mange små og store tiltak som må virke sammen for å klare å få fart, sier Stenseng.

10. juni skal hun ha et innspillsmøte med bolig- og byggebransjen for å få deres reaksjoner på forslagene.

Boligkrise

Administrerende direktør Nina Solli i NHO Byggenæringen ledet arbeidsgruppen. Hun roser regjeringen for å ha satt et konkret mål for boligbyggingen.

– Nå handler det om gjennomføring, slår hun fast.

Mange av kravene som foreslås, kan gjennomføres raskt, ifølge Solli.

– Vi står midt i en boligkrise som rammer unge og barnefamilier, og som bremser hele samfunnsutviklingen, sier hun.

Høyres boligpolitiske talsperson Mudassar Kapur ber regjeringen om å følge opp rapporten raskt.

– Vi skal sette oss godt inn i rapporten, men vi er glad for å finne igjen grep som Høyre har foreslått ved flere anledninger, sier han.

Frps Per-Willy Amundsen er imidlertid ikke imponert og mener regjeringen somler med tiltak.

– Vi må få på plass en regelstopp fram til 2030, slik at byggenæringen i hvert fall vet at det ikke blir verre før det eventuelt blir bedre, sier han.

