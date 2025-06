Nedrykkskameratene Oslo

I det de øverste ligaene går inn i en liten sommerferie, kan det fastslås at toppfotballen i hovedstaden er i knestående. En tredel av sesongen er unnagjort og tre av fire lag ligger på direkte nedrykksplass. Og det fjerde, altså Vålerenga, har tidvis prestert aller svakest.

I så måte var vårsesongens mest interessante kamp det historiske møtet mellom KFUM Oslo og Vålerenga i deres aller første møte på øverste nivå. Vålerenga ble rundspilt i en omgang på Ekeberg, men Kåffa scoret ikke på sjansene, fikk en utvisning, spilte med ti mann i hele 2. omgang og tapte 0-1.

KFUM Oslo gikk inn i landslagspausen med en god prestasjon på Lerkendal der de skapte flere sjanser enn hjemmelaget. Laget er faktisk ubeseiret mot Rosenborg etter tre kamper på øverste nivå. I fjor vant KFUM begge kampene mot trønderne. Vålerenga avsluttet vårsesongen med 1-2 tap for Tromsø lørdag kveld etter nye, hårreisende forsvarsfeil.

I 1. divisjon (OBOS-ligaen) har Lyn og Skeid lagt seg på de to siste plassene med kritisk mangel på poeng. Men alle trenere har som fokus å se bak resultatene. Hva ser de?

VÅLERENGA: Ligger på 12. plass i Eliteserien med 11 poeng, men har en kamp mer spilt enn lagene bak seg. Åpnet sesongen strålende med 3-1 over dagens serieleder Viking. Men det var det. Lagets første omgang mot KFUM Oslo var faktisk sjokkerende svak. Legg til at de pinlig nok røk ut av cupen i 1. runde mot Gamle Oslo i 3. divisjon. Klare, personlige feil har vært avgjørende i flere kamper. Deres danske spisser innfrir ikke. Og akkurat nå er en rekke nøkkelspillere ute med skader. Vålerenga er laget som trenger denne ferien mest før de møter Molde i Oslo 22. juni.

KFUM Oslo: Ligger på 15. plass (nest sist) i Eliteserien med 5 poeng. I likhet med VIF åpnet de også sterkt med 3-1 seier over Sandefjord i serieåpningen og mye så rosenrødt ut. Siden har fjorårets stang inn blitt stang ut. Seieren i serieåpningen er så langt deres eneste. Men bak resultatene har vi sett et lag som går like respektløst til verket som i fjor, og de to siste kampene mot Vålerenga og Rosenborg kunne bikket deres vei. Utfordringen er mangel på uttelling og skade på fjorårets toppscorer Johannes Nunez. Mot Rosenborg søndag (1-1) var ingen av årets målscorerere i startelleveren, men laget hadde likevel 8-1 i avslutninger på mål. Dette må snu når nedrykksrival Strømsgodset kommer til Ekeberg 22. juni. Laget er også som eneste Oslolag i kvartfinalen i cupen der de møter Lillestrøm borte.

LYN: Ligger på 15. plass (nest sist) i 1. divisjon med 4 poeng og i likhet med VIF og KFUM åpnet de sterkt med 3-0 seier på bortebane mot Ranheim i serieåpningen. Men det var det. En uavgjort og sju tap senere har flere år med medgang endt i en overraskende, men kanskje naturlig motgang. Bunnpunktet ble nådd i første omgang i forrige kamp mot Mjøndalen der de slapp inn tre mål før pause mot laget som ikke hadde vunnet en eneste kamp. Også Lyns største problem er mangel på uttelling. Med sine sju mål har de scoret færrest mål av alle i divisjonen. Kanskje tapene av Daniel Schneider (til KFUM), Jacob Hanstad (Fredrikstad) og Even Bydal (skade) har betydd mer enn man trodde. Det er noe med rytmen i laget som har forsvunnet fra i fjor. Neste kamp er Start i Kristiansand 15. juni.

SKEID: Ligger på 16. plass (sist) i 1. divisjon med 3 poeng, men uten en eneste seier etter opprykket i fjor. Statistisk sett skal det da svært mye til for å overleve. Men prestasjonsmessig har de spilt jevnt med nesten alle lag. De holdt serieleder Lillestrøm til uavgjort, de ledet med tre mål mot Egersund for så å tape kampen og de mistet poeng på Melløs mot Moss på overtid. Toppfotballens eneste kvinnelige trener, Vilde Mollestad Rislaa, vet at nå kommer kampene mot de få lagene de kan ta igjen. Og ser lyset i det. Neste oppgave er Åsane på bortebane 15. juni.

Stockholm har fire lag i den øverste divisjonen, Allsvenskan. Sist Oslo hadde tilsvarende var i 1968 da Lyn ble seriemester, Skeid nummer 6, mens Frigg og Vålerenga rykket ned. De to sesongene før ble alle fire Oslolagene topp fem i en liga som besto av ti lag. VIF ble seriemester i 1965, Skeid i 1966 og Lyn i 1968. I 1965 slo Skeid Frigg i cupfinalen. Kommer Oslofotballen noen gang dit igjen?

