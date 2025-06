Storbritannia ruster opp med atomubåter og stående hær

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I forbindelse med framleggingen av planene om de mest omfattende endringene i forsvaret siden annen verdenskrig sa statsminister Keir Starmer at Storbritannia ikke kan ignorere trusselen fra Russland.

– Vi må erkjenne at verden er endret. Den er mer ustabil enn den har vært på mange, mange år, og truslene er alvorligere, sa han mandag.

Den strategiske militærreformen legges fram av tidligere forsvarsminister og generalsekretær i Nato George Robertson samtidig som verden er preget av Russlands krig mot Ukraina og gjenvalget av Donald Trump i USA.

Sist det ble lagt fram en militærreform, i 2021, sa daværende statsminister Boris Johnson at æraen med store panserslag på europeisk jord var over. Tre måneder senere rullet russiske stridsvogner inn i Ukraina.

Vil øke forsvarsbudsjettet

Starmer sier han vil akseptere samtlige av de 62 anbefalingene Robertson kommer med for å motvirke trusler fra land, luft og hav, samt cybertrusler.

Forsvarsminister John Healey sier at Storbritannia er godt på vei til å øke utgiftene til forsvaret til 2,5 prosent av BNP i 2027, og at det ikke er tvil om at de skal nå 3 prosent innen 2034.

Starmer sier imidlertid at dette er en ambisjon, ikke en forpliktelse, og han sier selv at det ikke er klart hvor pengene til en slik opprustning skal hentes.

Men uansett er det en lavere andel enn andre ledere i Nato mener er nødvendig for å avskrekke Russland. Nato-sjef Mark Rutte mener 3,5 prosent er nødvendig, og Trump har krevd 5 prosent.

Les også: Trump «2.0» fikk Nato til å skjelve. Nå er stemningen snudd (+)

Atomdrevne ubåter

I forslaget som er lagt fram mandag, inngår bygging av opp til tolv nye atomubåter med konvensjonelle våpen i samarbeid med Australia og USA, samt en investering på 15 milliarder pund i det britiske atomvåpenarsenalet.

Storbritannia skal også øke sitt arsenal av konvensjonelle våpen med opp til 7000 britiskbygde langtrekkende våpen.

Det er også ventet at det blir opprettet en ny cyberkommando for å motvirke digitale trusler. Ifølge Healey står Russland bak 90.000 dataangrep mot Storbritannia de siste to årene.

Les også: Morten taper 50.000 i året på å pleie sønnen sin

Budskap til Russland og Trump

– Dette er et budskap til Russland, sa Healey til BBC.

Men det er også et budskap til Trump om at Europa tar på alvor hans krav om at Nato-landene bruker mer penger på forsvar.

Europeiske land, blant dem Storbritannia og Frankrike, har den siste tiden tatt alvorlig at USA under Trump synes å dra seg bort fra Europa mens han søker samarbeid med Russland for å få slutt på krigen i Ukraina.

Trump har lenge uttrykt tvil om poenget med Nato og klaget over at USA bidrar til europeisk sikkerhet uten at europeiske land betaler nok selv.

Les også: Slik reagerer dyr på døden

Les også: Zelenskyj om massivt ukrainsk angrep: – Et helt strålende resultat