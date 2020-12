Svar på Dagsavisen-quiz 12. desember

1. Hva het radioteaterserien av Rolf og Alexandra Becker som på 50-tallet fikk folk til å sitte klistret til radioen hver lørdag klokka 21, til stor bekymring for kinoeiere og restauranter? God aften, mitt navn er Cox

2. I hvilket land ligger sjøen Ladoga? Russland

3. Torsdag er oppkalt etter guden Tor, hvem er onsdag oppkalt etter? Odin

4. Hvilket departement var Knut Arild Hareide sjef for da han ble KrFs yngste minister noensinne i 2004? Miljøverndepartementet

5. Hvilken greker sa: "Gi meg et fast punkt å stå på, så skal jeg bevege jorden"? Arkimedes

6. Hvilket internasjonalt navn brukes om druebrennevin som ikke er framstilt i den franske Cognac-regionen, og som derfor ikke kan kalles konjakk? Brandy

7. Hva var en krambu? En butikk

8. Hva er den grunnleggende SI-enheten for stoffmengde? Mol

9. Hvilken engelsk matematiker og fysiker skal ha sagt «Dersom jeg har sett litt lengre enn andre, så har jeg gjort det ved å stå på kjempers skuldre»? Isaac Newton (og viste til «kjemper» som Descartes, Kepler og Galilei)

10. Hva betyr den engelske forkortelsen AKA? Also Known As

